Украинские ученые записали к Зеленскому жесткое обращение

В понедельник, 12 октября, более 500 украинских ученых выдвинули к президенту Украины Владимиру Зеленскому требование ужесточить карантин в стране. Полный текст письма опубликован на сайте Академии наук высшей школы Украины.

По мнению ученых, чтобы не допустить максимального распространения COVID-19 и не возвращать страну во времени жесткого карантина весенних времен, нужно обязательно сейчас усилить ограничения.

По их подсчетам, на протяжении последних недель резко возросло число заразившихся, также отрицательная динамика идет в соотношении "заболевшие-выздоровевшие".

"Если и дальше руководство страны ничего не будет делать, то уже к середине ноября мы увидим коллапс. В больницах просто не будет хватать коек, чтобы принять всех заразившихся. К тому же, не хватит медицинских рук, чтобы оказать всем нужную помощь. Поэтому своевременным шагом на данный момент, считаем, будет ужесточение карантина по всей стране", — идет речь в тексте заявления.

На данный момент Владимир Зеленский никак на это не отреагировал.

Как ранее сообщали "Комментарии", у Зеленского объяснили, почему вакцину от COVID-19 придется покупать у России.









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