Украинские ученые записали к Зеленскому жесткое обращение

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Владимир Лавский
В понедельник, 12 октября, более 500 украинских ученых выдвинули к президенту Украины Владимиру Зеленскому требование ужесточить карантин в стране. Полный текст письма опубликован на сайте Академии наук высшей школы Украины.
По мнению ученых, чтобы не допустить максимального распространения COVID-19 и не возвращать страну во времени жесткого карантина весенних времен, нужно обязательно сейчас усилить ограничения.
По их подсчетам, на протяжении последних недель резко возросло число заразившихся, также отрицательная динамика идет в соотношении "заболевшие-выздоровевшие".
На данный момент Владимир Зеленский никак на это не отреагировал.
Как ранее сообщали "Комментарии", у Зеленского объяснили, почему вакцину от COVID-19 придется покупать у России.
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