Украина пока не может вступить в НАТО признал Зеленский, но заявил, что выход есть

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может присоединиться к НАТО, однако возможность получить приглашение в Альянс остается. Об этом он рассказал во время встречи с Фридрихом Мерцом, главой партии "Христианско-демократический союз" и руководителем оппозиционной фракции ХДС/ХСС в Бундестаге. Стороны обсудили украинский План победы.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Зеленский подчеркнул, что Украина стремится к завершению войны, и дипломатический путь является наилучшим для сохранения человеческих жизней. Он отметил, что неоднократно подчеркивал это и во время разговоров с лидерами других стран, в частности президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Мы больше, чем кто-то в мире, хотим окончание войны. И, безусловно, дипломатическое окончание войны принесет большее сохранение жизней. И мы хотим этого. Я подчеркнул и президенту Макрону, и президенту Трампу: прежде всего вы увидите – Путин не хочет окончания этой войны .Поэтому его нужно заставить. Заставить можно только, если Украина сильная. сильная армия, это пакеты оружия и т.д., это дальнобойные системы, безусловно, и "атакамсы", и "таурусы", и "сторм шедоу", и "скальпы". по военным целям, мы это подчеркиваем", – сказал Зеленский.

Президент также высказался о перспективах вступления Украины в НАТО и отметил важность гарантий безопасности на переходный период. По его словам, пока Украина не может стать членом Альянса, однако может получить приглашение к нему.

И вот такие гарантии безопасности нам уже нужны. И об этом мы говорили. И именно так я формулирую наше мнение. Что касается приглашения в НАТО, то об этом сложно сегодня говорить с президентом Трампом, потому что он еще не в Белом доме, у него нет всех этих юридических прав", – отметил он.

Зеленский сообщил, что планирует в ближайшее время обсудить этот вопрос с президентом США Джо Байденом. Президент подчеркнул, что именно от позиции Байдена многое зависит в этом вопросе.

"Потому что он сейчас является действующим президентом США, и от его позиции многое зависит. И нет смысла обсуждать с президентом Трампом то, что сегодня, пока он не в Белом доме, от него не зависит. Также я хочу поблагодарить США и Байдена, двухпартийной поддержке за недавний пакет", — отметил глава государства.

Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за оказанную помощь, подчеркнув важность последнего пакета военной поддержки. По его словам, получение этого пакета является серьезной поддержкой для Украины.

"Если будет пауза, пока Украины нет в НАТО, и даже если бы у нас было приглашение, а мы не были бы в НАТО, и будет пауза, то кто нам гарантирует какую-нибудь безопасность? Мы можем подумать и поработать над позицией Эмманюэля. Он предлагал, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на территории Украины, которые гарантировали бы нам безопасность, пока Украина не в НАТО. четкое понимание, когда Украина будет в ЕС и когда Украина будет в НАТО.

Президент подчеркнул, что четкое видение перспектив вступления в НАТО и ЕС чрезвычайно важно для Украины, как и гарантии безопасности на переходный период.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский заявил, какое предложение западных партнеров готов принять