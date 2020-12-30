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Главная Новости Политика президент Украина подписала контракт на получение почти двух миллионов доз вакцины от коронавируса
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Украина подписала контракт на получение почти двух миллионов доз вакцины от коронавируса

На данный момент выбор остановлен на китайском лекарстве компании Sinovac Biotech

сегодня, 14:10
Автор:

Владимир Лавский

Украина получит минимум миллион 800 тысяч доз вакцины против коронавируса китайской компании Sinovac Biotech. Об этом сообщает Офис президента.

Украина подписала контракт на получение почти двух миллионов доз вакцины от коронавируса

Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках вакцины производства компании Sinovac Biotech против COVID-19.

"Украина будет использовать вакцину Sinovac Biotech для защиты прежде всего тех граждан, которые имеют критический риск инфицирования, и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией. Прививки будут бесплатными", — говорится в сообщении.

Проведенные клинические испытания в разных странах показали эффективность препарата до 97%. Так, III фазу клинических испытаний было проведено в Индонезии (1600 пациентов, эффективность 97%) и Турции (1325 пациентов, эффективность 91%).

Речь идет о закупке миллиона 800 тысяч доз по цене 504 грн за дозу.

Как ранее сообщали "Комментарии", от коронавируса умер известный украинский врач. 


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/ukrayina-otrimaye-she-19-miljona-doz-vakcini-proti-covid-19-65885
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