Украина подписала контракт на получение почти двух миллионов доз вакцины от коронавируса

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Владимир Лавский
Украина получит минимум миллион 800 тысяч доз вакцины против коронавируса китайской компании Sinovac Biotech. Об этом сообщает Офис президента.
Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках вакцины производства компании Sinovac Biotech против COVID-19.
Проведенные клинические испытания в разных странах показали эффективность препарата до 97%. Так, III фазу клинических испытаний было проведено в Индонезии (1600 пациентов, эффективность 97%) и Турции (1325 пациентов, эффективность 91%).
Речь идет о закупке миллиона 800 тысяч доз по цене 504 грн за дозу.
Как ранее сообщали "Комментарии", от коронавируса умер известный украинский врач.
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