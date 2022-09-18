Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Украинский президент Владимир Зеленский считает, что украинское государство может вернуть Крымский полуостров дипломатическими методами. Об этом он заявил в интервью информационному агентству Reuters, видео которого было опубликовано на официальной странице президента в соцсети Facebook.
Украина может вернуть Крым дипломатическом путем – Зеленский. Фото из открытых источников
Украинский лидер во время разговора отметил, что в Украине нет другого варианта, чем вернуть аннексированный Крым под свой контроль.
Владимир Зеленский считает, что украинский народ более подвержен дипломатическому варианту возвращения Крыма Украине.
Кроме этого, украинский руководитель подчеркнул, что не может детально рассказать все подробности этого вопроса.
Полное интервью президента Владимира Зеленского доступно ниже в статье:
Также читайте на информационном портале "Комментарии" о том, как российскому телеведущему и пропагандисту Дмитрию Киселеву подожгли машину в Крыму. Его Land Rover Freelander сгорел полностью, также пострадал и мини-гольф. На камерах заметно, что поджигает автомобиль мужчина в очках и в медицинской маске.
Ранее "Комментарии" писали о массовом захоронении в Изюме, которое посетил Владимир Зеленский. По последним данным известно более 450 убитых украинцев. Большинство из них подверглись пыткам и издевательствам от российских военных. Президент Украины после увиденного написал, что Российская Федерация оставляет только смерть, поэтому ее нужно привлечь к ответственности.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости