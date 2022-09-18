Украинский президент Владимир Зеленский считает, что украинское государство может вернуть Крымский полуостров дипломатическими методами. Об этом он заявил в интервью информационному агентству Reuters, видео которого было опубликовано на официальной странице президента в соцсети Facebook.



Украина может вернуть Крым дипломатическом путем – Зеленский. Фото из открытых источников

Украинский лидер во время разговора отметил, что в Украине нет другого варианта, чем вернуть аннексированный Крым под свой контроль.

Владимир Зеленский считает, что украинский народ более подвержен дипломатическому варианту возвращения Крыма Украине.

Люди в Украине больше поддержали бы дипломатический путь решения этого вопроса, — ответил на вопрос Владимир Зеленский в интервью для Reuters.

Кроме этого, украинский руководитель подчеркнул, что не может детально рассказать все подробности этого вопроса.

Полное интервью президента Владимира Зеленского доступно ниже в статье:

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