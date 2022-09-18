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Украина может вернуть Крым дипломатическом путем – Зеленский

Зеленский считает, что большинство украинцев поддержит дипломатический путь развития по вопросу Крыма.

сегодня, 01:10
Автор:

Slava Kot
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Украинский президент Владимир Зеленский считает, что украинское государство может вернуть Крымский полуостров дипломатическими методами. Об этом он заявил в интервью информационному агентству Reuters, видео которого было опубликовано на официальной странице президента в соцсети Facebook.

Украина может вернуть Крым дипломатическом путем – Зеленский

Украина может вернуть Крым дипломатическом путем – Зеленский. Фото из открытых источников

Украинский лидер во время разговора отметил, что в Украине нет другого варианта, чем вернуть аннексированный Крым под свой контроль.

Владимир Зеленский считает, что украинский народ более подвержен дипломатическому варианту возвращения Крыма Украине.

Люди в Украине больше поддержали бы дипломатический путь решения этого вопроса, — ответил на вопрос Владимир Зеленский в интервью для Reuters.

Кроме этого, украинский руководитель подчеркнул, что не может детально рассказать все подробности этого вопроса.

Полное интервью президента Владимира Зеленского доступно ниже в статье:

Также читайте на информационном портале "Комментарии" о том, как российскому телеведущему и пропагандисту Дмитрию Киселеву подожгли машину в Крыму. Его Land Rover Freelander сгорел полностью, также пострадал и мини-гольф. На камерах заметно, что поджигает автомобиль мужчина в очках и в медицинской маске.

Ранее "Комментарии" писали о массовом захоронении в Изюме, которое посетил Владимир Зеленский. По последним данным известно более 450 убитых украинцев. Большинство из них подверглись пыткам и издевательствам от российских военных. Президент Украины после увиденного написал, что Российская Федерация оставляет только смерть, поэтому ее нужно привлечь к ответственности.





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Источник: https://www.facebook.com/100007211555008/videos/817570465914996/
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