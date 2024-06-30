Украина может победить: Зеленский назвал главное условие, которое не зависит от украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что победа в войне с Россией возможна, если Запад преодолеет страх перед Владимиром Путиным и признает его слабость. Зеленский отмечает, что мирные переговоры с Москвой будут только способствовать дальнейшей российской агрессии. Об этом заявил президент в интервью американскому изданию The Philadelphia Inquirer .

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Невозможно одной рукой помочь Украине, а другой пожать руку Путину. Это не сработает", – убежден он.



По его словам, Украина сейчас защищает демократические страны от потенциальных нападений Путина. Одной из главных проблем остаются атаки российских самолетов с применением планирующих бомб. Украина пытается разрешить эту ситуацию, обращаясь в США с просьбой разрешить использование ракет ATACMS для ударов по российским военным аэродромам. Пока Украина использует дроны, но их мощности недостаточно.

Недавнее решение президента США Джо Байдена о разрешении использования американского оружия для ударов по российской территории вблизи украинской границы помогло приостановить наступление на Харьков. Однако Зеленский считает, что это тактическое решение, а не стратегическое.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сделал заявление о переговорах с РФ. На совместной пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц Мусар президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина будет решать, когда начать переговоры с Россией. По его словам, Украина является жертвой войны, однако все же избрала путь дипломатии, чтобы ее завершить – разработав формулу мира, представленную на саммите в Швейцарии.

По его словам, мы работаем над тремя детальными планами: энергетика, продовольственная безопасность и обмены, и эти вопросы, и он уверен, что Украину это решит.

