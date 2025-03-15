logo

BTC/USD

84307.75

ETH/USD

1936.98

LTC/USD

92.60

USD/UAH

41.69

EUR/UAH

45.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Украина готовится к перемирию: какой вопрос Зеленский обсудил с Макроном
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина готовится к перемирию: какой вопрос Зеленский обсудил с Макроном

Зеленский обсудил с Макроном контроль за "тишиной" во время прекращения огня

сегодня, 09:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном технические аспекты контроля за "тишиной" на фронте и возможные следующие дипломатические шаги. Об этом украинский лидер сообщил во время традиционного обращения к украинскому народу.

Украина готовится к перемирию: какой вопрос Зеленский обсудил с Макроном

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

"Говорил с президентом Франции Макроном – Эммануэль, как и всегда, четко знает все детали, предлагает хорошие идеи. Мы проанализировали состояние дипломатии на сегодня, возможности, которые есть. Говорили о технических аспектах контроля за тишиной, о возможных следующих шагах в дипломатии и в защите наших людей, нашей Европы", – отметил Владимир Зеленский.

Также президент анонсировал разговор с президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом. По словам Зеленского, он хотел бы проинформировать Анкару о позиции Украины по тишине и о готовности к быстрой и честной дипломатии ради завершения войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — хозяин Кремля Владимир Путин фактически отклонил предложение о прекращении огня, согласованное США. Диктатор предложил альтернативное предложение, противоречащее первому варианту. В Институте изучения войны (ISW) уже заявили, что таким образом диктатор пытается заполучить превентивные уступки до начала официальных переговоров о прекращении войны. В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига уже заявил, что такой позицией Путин показывает, что он хочет продолжать войну. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что не будет никакого прекращения военного положения, мобилизации, как того хочет Путин, даже, если будет объявлено перемирие. Почему Путин отказался принять предложение Трампа? Как дальше может развиваться ситуация с переговорным треком? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости