Украина готовится к перемирию: какой вопрос Зеленский обсудил с Макроном

Глава украинского государства Владимир Зеленский обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном технические аспекты контроля за "тишиной" на фронте и возможные следующие дипломатические шаги. Об этом украинский лидер сообщил во время традиционного обращения к украинскому народу.

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

"Говорил с президентом Франции Макроном – Эммануэль, как и всегда, четко знает все детали, предлагает хорошие идеи. Мы проанализировали состояние дипломатии на сегодня, возможности, которые есть. Говорили о технических аспектах контроля за тишиной, о возможных следующих шагах в дипломатии и в защите наших людей, нашей Европы", – отметил Владимир Зеленский.

Также президент анонсировал разговор с президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом. По словам Зеленского, он хотел бы проинформировать Анкару о позиции Украины по тишине и о готовности к быстрой и честной дипломатии ради завершения войны.

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