Украина готова ввести санкции против России за отравление Навального, но есть условие

Украина готова поддержать международных партнеров и ввести санкции против России за отравление Алексея Навального. Но сделает это не ранее, чем получит все материалы дела от Германии. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время саммита Украина-ЕС, который состоялся в Брюсселе накануне.

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз рассмотрит вопрос о введении санкций против Москвы, как только будут известны выводы Организации по запрещению химического оружия. Накануне там подтвердили, что российского оппозиционера действительно отравили "Новичком". Если это убедит ЕС в необходимости вводить санкции против России, то Украина их также может поддержать.

"Всех деталей этого дела я пока не видел. Я хочу, чтобы для начала немецкая сторона обнародовала все подробности, и уже после этого, я уверен, Украина тоже присоединится к санкциям, которые введут международные партнеры", — высказался Зеленский на саммите в Брюсселе.

Алексея Навального, напомним, отравили 20 августа. Сначала оппозиционер оказался в омской больнице, где врачи заявили, что следов яда не обнаружили. Через два дня политика забрали спецрейсом в немецкую клинику. Все это время он находился без сознания. Уже четыре независимые друг от друга лаборатории в 4-х странах подтвердили, что Навального отравили "Новичком". Сейчас российский оппозиционер проходит курс реабилитации в Германии.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Алексей Навальный встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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