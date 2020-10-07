Украина готова ввести санкции против России за отравление Навального, но есть условие

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Виолетта Комаровская
Украина готова поддержать международных партнеров и ввести санкции против России за отравление Алексея Навального. Но сделает это не ранее, чем получит все материалы дела от Германии. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время саммита Украина-ЕС, который состоялся в Брюсселе накануне.
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз рассмотрит вопрос о введении санкций против Москвы, как только будут известны выводы Организации по запрещению химического оружия. Накануне там подтвердили, что российского оппозиционера действительно отравили "Новичком". Если это убедит ЕС в необходимости вводить санкции против России, то Украина их также может поддержать.
Алексея Навального, напомним, отравили 20 августа. Сначала оппозиционер оказался в омской больнице, где врачи заявили, что следов яда не обнаружили. Через два дня политика забрали спецрейсом в немецкую клинику. Все это время он находился без сознания. Уже четыре независимые друг от друга лаборатории в 4-х странах подтвердили, что Навального отравили "Новичком". Сейчас российский оппозиционер проходит курс реабилитации в Германии.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Алексей Навальный встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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