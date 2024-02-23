Украина будет готовить новое контрнаступление: Зеленский раскрыл детали

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Кравцев Сергей
Несмотря ан все сложности, которые возникли перед Украиной в 2024 году, Киев планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "FoxNews" сделал президент Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Говоря о целях на этот год, Владимир Зеленский отметил, что в противостоянии с такой страной, как Россия, даже оборона – это большая задача и вызов.
Комментируя заявление о том, что кто-то ждал более эффективного контрнаступления в 2023 году и хочет быстрее завершить войну, президент подчеркнул, что при контрнаступлении нужно думать и о жизни бойцов, потому что быстрое движение будет означать потерю людей, а если Украина потеряет солдат, она потеряет все.
Главе государства также задали уточняющий вопрос – было бы предыдущее контрнаступление более успешным, если бы Украина вовремя получила нужное оружие? На это Зеленский ответил тем, что нет смысла подымать разговоры о прошлом, но обратил внимание, что Украина нуждается в системах "Patriot" для защиты неба, дальнобойных системах дальностью 300 км и тому подобном.
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