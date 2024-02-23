Украина будет готовить новое контрнаступление: Зеленский раскрыл детали

Несмотря ан все сложности, которые возникли перед Украиной в 2024 году, Киев планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "FoxNews" сделал президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Говоря о целях на этот год, Владимир Зеленский отметил, что в противостоянии с такой страной, как Россия, даже оборона – это большая задача и вызов.

Комментируя заявление о том, что кто-то ждал более эффективного контрнаступления в 2023 году и хочет быстрее завершить войну, президент подчеркнул, что при контрнаступлении нужно думать и о жизни бойцов, потому что быстрое движение будет означать потерю людей, а если Украина потеряет солдат, она потеряет все.

"Обороняться – задача номер один. Продолжать нашу успешную историю на Черном море – мы будем делать это. Я не буду вдаваться в детали, но они, россияне, получат сюрпризы. Юг важен. Защита востока, где у них более 200 тысяч солдат, – тоже очень важна. И, конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию. Конечно, я не говорю, что мы будем просто стоять. Это зависит от многих вещей", – высказался президент.

Главе государства также задали уточняющий вопрос – было бы предыдущее контрнаступление более успешным, если бы Украина вовремя получила нужное оружие? На это Зеленский ответил тем, что нет смысла подымать разговоры о прошлом, но обратил внимание, что Украина нуждается в системах "Patriot" для защиты неба, дальнобойных системах дальностью 300 км и тому подобном.

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