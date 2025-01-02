Украина активно включится: Зеленский анонсировал важные решения по Сирии

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Кравцев Сергей
Украина поможет стабилизации ситуации в Сирии после падения режима Башара Асада. Украинское зерно будут поставлять гражданам Сирии. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Президент Украины провел совещание по Сирии. Он заслушал доклад министров иностранных дел Украины и аграрной политики Украины касательно визита в Сирию. Обсудили результаты переговоров в Дамаске, безопасность и экономические перспективы.
Владимир Зеленский добавил, что Украина будет коммуницировать с европейскими странами и США, чтобы поддержка Сирии была максимально сильной.
Читайте также на портале "Комментарии" — начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов намекнул на причастность украинской разведки к событиям в Сирии, которые привели к падению режима Башара Асада. Об этом он рассказал в прямом телеэфире, сообщает Укринформ.
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