Украина активно включится: Зеленский анонсировал важные решения по Сирии

Украина поможет стабилизации ситуации в Сирии после падения режима Башара Асада. Украинское зерно будут поставлять гражданам Сирии. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент Украины провел совещание по Сирии. Он заслушал доклад министров иностранных дел Украины и аграрной политики Украины касательно визита в Сирию. Обсудили результаты переговоров в Дамаске, безопасность и экономические перспективы.

"Украина поможет всем усилиям для стабилизации в Сирии. Настроим программу "Зерно из Украины" для сотрудничества с сирийской администрацией и всеми партнерами, которые готовы поддержать", — отметил президент.

Владимир Зеленский добавил, что Украина будет коммуницировать с европейскими странами и США, чтобы поддержка Сирии была максимально сильной.

"Больше стабильности на Ближнем Востоке — это больше мира и торговли для всех партнеров", — подчеркнул украинский лидер.

Читайте также на портале "Комментарии" — начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов намекнул на причастность украинской разведки к событиям в Сирии, которые привели к падению режима Башара Асада. Об этом он рассказал в прямом телеэфире, сообщает Укринформ.

"Везде, где режимы, диктаторы падают, и где режимы пересекаются с воюющими с нами режимами, это всегда будет нам идти в плюс. Ну как-то случилось. Российская Федерация официально с трибуны ООН в лице их постпреда г-на Небендзи обвинила нашу организацию еще в первые дни в этом. Ну, это их видение. Все поработали над этим. Турки поработали. Возможно, и мы где-то рядом проходили. Многие работали для того, чтобы этот режим упал, и нормальное население Сирии, совершенно далеко не все было проасадовское, просто выдохнуло и получило надежду на новую нормальную жизнь", — подчеркнул Буданов.



