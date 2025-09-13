Удастся ли Путину оккупировать Донбасс: Зеленский сделал заявление

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что российские войска не смогут захватить Восток Украины. Поэтому этот вопрос не может быть разменной монетой с врагом. Такое заявление украинский лидер сделал во время Ежегодной конференции YES 2025, организованной Фондом Виктора Пинчука.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Президент отметил, что оккупанты не имеют успеха на поле боя, а "давление происходит через дроны, учения на территории Беларуси и тому подобное".
Владимир Зеленский предполагает, что вражеские войска попытаются сделать еще несколько наступательных действий.
Отметим, ранее Владимир Зеленский говорил, что российский диктатор Владимир Путин в разговоре со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом пообещал "взять Донбасс" до конца года. Вот только Путин умолчал о том, что на самом деле на это уйдут годы и миллионные жертвы.
Президент Украины также напомнил, что утверждение о якобы захвате Россией 70% Донбасса за три года является манипуляцией. Он напомнил, что еще 10 лет назад Кремль захватил Крым и треть Донбасса. Зато за почти четыре года полномасштабной войны РФ смогла оккупировать лишь 30% Донецкой области, тогда как Украина контролирует около 32%.