Удар ракетами ATACMS по России: Зеленский впервые сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможный первый удар по американским дальнобойным ракетам ATACMS по составу боеприпасов в Брянской области России. Соответствующее заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен, сообщает "РБК-Украина" .

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Глава государства воздержался от уточнений по применению ATACMS по целям на территории РФ, но подчеркнул, что Украина уже располагает дальнобойным оружием. Среди нее, по словам Зеленского, есть беспилотники собственного производства и несколько модифицированных "Нептун".

"И теперь у нас есть ATACMS, и мы все это будем использовать", – заявил президент, отвечая на вопросы об ударах западным оружием в глубь России.

Зеленский также подтвердил, что западные партнеры предоставили разрешение Украине на удары по российской территории посредством современного вооружения.

"Теперь, когда есть соответствующие решения, и не только заявления в медиа, но и официальная позиция стран, очень важно дополнить эти решения увеличением количества средств, которые мы можем использовать, чтобы снизить военный потенциал РФ, независимо от его расположения", — подчеркнул глава государства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Минобороны РФ отреагировало на удар ракетами ATACMS по России. Журналист Юрий Бутусов заявил, что Украина впервые применила американские ракеты ATACMS для удара по территории России. В Минобороны РФ подтвердили, что Украина атаковала ракетами ATACMS Брянскую область.

Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 19 ноября Украина нанесла удар по объекту на территории Брянской области шестью баллистическими ракетами ATACMS. Также российское Минобороны сообщило якобы о сбитии ракет своими средствами противовоздушной обороны.



