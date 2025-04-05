Удар по Кривому Рогу: Зеленский рассказал, что не так с реакцией США

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что его "неприятно удивляет" реакция посольства США, которое не решилось употребить слово "российская" во время комментария относительно удара по мирным кварталам Кривого Рога. Как передает портал "Комментарии", свою позицию украинский лидер озвучил в Telegram.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент считает, что очень важно, чтобы этот российский удар по людям, по городу и каждый такой удар не оставались без реакции мира. Кривой Рог и всю Украину вчера и сегодня уже многие поддержали. Поэтому, отметил Зеленский, он благодарен за принципиальную позицию министрам иностранных дел Чехии, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и Австрии.

"Спасибо за позицию и поддержку Высокой представительнице Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности. Мы ценим, что принципиально высказались посольства Японии, Великобритании, Швейцарии и Германии. К сожалению, неприятно удивляет реакция Посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ – и такая слабая реакция. Даже слово "российская" боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей", – отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, чтобы завершить войну, надо "не бояться называть вещи своими именами и давить на того единственного, кто эту войну продолжает и игнорирует все предложения мира для ее завершения".

Читайте также на портале "Комментарии" — на Западе осудили российский ракетный удар по Кривому Рогу в результате которого погибли десятки украинцев. При этом, если представители европейских страна прямо обвинил Россию в обстреле мирных кварталов и нежелании прекращать войну, то в США ограничились условной дипломатической реакцией, без прямых обвинений Москвы.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Кривом Роге завершили аварийно-спасательные работы: количество погибших снова выросло.



