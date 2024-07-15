Участие РФ во втором саммите мира РФ: Зеленский сделал заявление

Глава украинского государства уверен, что второй саммит мира состоится, независимо от того, будет в нем принимать участие РФ или нет. При этом украинский лидер высказал мнение, что представители РФ должны участвовать в этом саммите. Как передает портал "Комментарии", об этом президент заявил во время пресс-конференции.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер отметил, в конце июля — начале августа будет первая встреча на уровне министров, советников по безопасности относительно выводов первого саммита мира. Первая встреча по энергетической безопасности, скорее всего, состоится в Катаре. Там будет полностью подготовлен план по энергетической безопасности, заявил президент.

Зеленский добавил, что в августе будет встреча в Турции по свободному мореплаванию, продовольственной безопасности, где полностью будет разработан план.

"В сентябре будет встреча в Канаде по обмену пленных и обмену детей, и там будет сделан план", — добавил он.

По словам Зеленского, "если сработают эти три пункта", то будет готов план и по всем 10 пунктам формулы мира.

"Мы ставим задачу, чтобы в ноябре у нас был уже полностью готовый план", — сказал Зеленский, добавив, что тогда "ко второму саммиту мира все уже будет готово" и "представители России должны быть на втором саммите".

Владимир Зеленский отдельно подчеркнул, что другие страны мира могут приходить на саммит мира с собственными предложениями и это увеличит возможности на привлечение на саммит третьих стран, кроме союзников Украины по ЕС и НАТО.

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