У Зеленского заявили, что кортеж президента систематически не нарушает ПДД

В Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что кортеж главы государства не нарушает систематически правила дорожного движения. Об этом пишет "Украинская правда".



"Несомненно, нет никаких систематических нарушений ПДД. Это исключительно спекулятивная трактовка событий", – сказали в ОП.

Кроме того, у Зеленского говорят, что все нарушения правил дорожного движения, если они есть, фиксируются и наказываются в установленном законом порядке специально уполномоченными представителями патрульной полиции. В ОП сделали акцент на том, что для автомобилей сотрудников их Офиса никто не делает никаких исключений.

Напомним, журналисты программы "Схемы" обнародовали материал, в котором показали, как в течение июня и июля нынешнего года фиксировали нарушение ПДД кортежем Зеленского. Так, автомобили главы государства превышали допустимую скорость, пересекали двойную сплошную линию, нарушали "правила рядности" при повороте и тому подобное.

Ранее "Комментарии" писали, что система автоматической фотовидеофиксации за 45 дней работы зафиксировала нарушений правил дорожного движения на 52 млн грн. При этом, в Министерстве внутренних дел сообщают, что количество нарушений правил дорожного движения за этот период уменьшилось в 5 раз.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!