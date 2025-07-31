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У Зеленского состоялся первый разговор с избранным президентом Польши: детали

Президент назвал "хорошим" первый разговор с избранным президентом Польши Каролем Навроцким

31 июля 2025, 14:45
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Кравцев Сергей

Украина и Польша готовятся усилить двустороннее сотрудничество. Киев рассчитывает на сохранение поддержки со стороны Варшавы в сфере безопасности, политики и гуманитарной помощи. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении украинского президента Владимира Зеленского.

У Зеленского состоялся первый разговор с избранным президентом Польши: детали

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Сегодня был хороший наш первый разговор с избранным президентом Польши Каролем Навроцким. Поздравил с победой на выборах 1 июня и пожелал успеха. Рассчитываем, что Польша и в дальнейшем будет оставаться нашим надежным партнером и союзником", — отметил глава государства.

Зеленский отметил, что Украина ценит всю поддержку, оказанную Польшей с самого начала полномасштабной войны: военную, политическую и гуманитарную.

"Этой ночью Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Проинформировал о последствиях этого обстрела и о ситуации на фронте. Для нас очень важно, чтобы Польша продолжала помогать Украине. Ведь мы защищаем не только себя, но и всю нашу Европу, и в частности Польшу", — подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что во время разговора они с Навроцким обсудили ключевые события, которые состоятся в ближайшие месяцы.

"Договорились об обмене визитами, во время которых обсудим все актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Обязательно определим форматы взаимодействия, которые дадут реальный результат для наших стран, наших людей", — акцентировал глава Украины.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Польше назвали год, когда большая война выйдет за пределы Украины.




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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15385
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