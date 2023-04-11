У Зеленского посчитали ущерб от войны: Цифра впечатляющая

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Моесеенко Валентина
Российская армия своим вторжением нанесла Украине ущерб в $700 млрд. Об этом заявил главный консультант отдела организационной работы Кабинета руководителя Офиса президента Олег Гавриш во время брифинга, пишут "Комментарии".
Россияне нанесли Украине ущерб на $700 млрд
По его информации, оккупанты уничтожили и повредили:
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– более 74 тысяч жилых домов;
– около 2,5 тысячи учебных заведений;
– 500 больниц и медицинских учреждений;
– 400 культурных сооружений;
– 120 религиозных сооружений;
– 4,5 тысячи объектов сетей и коммуникаций;
– 114 разных типов объектов энергетики.
Олег Гавриш подчеркнул, что Украина будет принимать все меры, чтобы Россия компенсировала весь нанесенный Украине ущерб. На это понадобится около 5-7 лет, в самом худшем варианте – до 10 лет.
Напомним, "Комментарии" писали, что с начала полномасштабного вторжения Россия нанесла ущерб окружающей среде на сумму свыше 1 триллиона 743 миллиарда гривен. С таном на 24 января этого года в связи с непровоцированной агрессией России загрязнено опасными веществами 280 904 квадратных метров грунтов, площадь 12 277 512 квадратных метров земли засорена остатками атакованных объектов и боеприпасов. Сейчас под контролем захватчиков находится двадцать украинских заповедников.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что на конец 2022 года общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуре Украины равнялась 137,8 млрд долларов.
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