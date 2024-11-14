У Зеленского отреагировали на кадровые решения Трампа

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал позицию избранного президента США Дональда Трампа и его подходы к формированию новой администрации. с новой администрацией, ориентируясь на американские приоритеты.

Михаил Подоляк (фото из открытых источников)

"Трамп формирует команду для американцев из американцев, потому он исходит из интересов своей страны", — подчеркнул Подоляк.

Подоляк отметил важность понимания различий между предвыборными заявлениями и реальными действиями после вступления в должность. Он также отметил, что ключевую роль в принятии решений будет играть сам Трамп, и Украине следует активно сотрудничать с теми представителями новой администрации, которые могут иметь альтернативный взгляд на текущие проблемы..

"Наша задача – четко подчеркивать нашу субъектность и позицию", — добавил Подоляк, признавая возможность как трудностей, так и потенциальной поддержки в зависимости от правильного подхода Украины в коммуникации с новой администрацией.

За последние несколько дней Трамп объявил большинство кандидатов в свою администрацию. Часть из них известна своей критикой помощи Украине, некоторые даже упорно верят в российскую пропаганду.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что команда Трампа "кишит фриками" . Не все предлагаемые новоизбранным президентом США Дональдом Трампом кандидатуры будут утверждены на должностях, заявил политолог Юрий Богданов.

Впрочем, по его словам, сейчас Трамп такими кадровыми решениями заявляет о своей переговорной позиции. По его словам, для Украины пока "главное счастье" в том, что по внешнеполитическому контуру откровенный фрик пока лишь Тулси Габбард.