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У Зеленского отреагировали на кадровые решения Трампа

За последние несколько дней Трамп объявил большинство кандидатов в свою администрацию

14 ноября 2024, 20:05
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Лиля Воробьева

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал позицию избранного президента США Дональда Трампа и его подходы к формированию новой администрации. с новой администрацией, ориентируясь на американские приоритеты.

У Зеленского отреагировали на кадровые решения Трампа

Михаил Подоляк (фото из открытых источников)

"Трамп формирует команду для американцев из американцев, потому он исходит из интересов своей страны", — подчеркнул Подоляк.

 Подоляк отметил важность понимания различий между предвыборными заявлениями и реальными действиями после вступления в должность. Он также отметил, что ключевую роль в принятии решений будет играть сам Трамп, и Украине следует активно сотрудничать с теми представителями новой администрации, которые могут иметь альтернативный взгляд на текущие проблемы..

"Наша задача – четко подчеркивать нашу субъектность и позицию", — добавил Подоляк, признавая возможность как трудностей, так и потенциальной поддержки в зависимости от правильного подхода Украины в коммуникации с новой администрацией.

 За последние несколько дней Трамп объявил большинство кандидатов в свою администрацию. Часть из них известна своей критикой помощи Украине, некоторые даже упорно верят в российскую пропаганду.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что команда Трампа "кишит фриками" . Не все предлагаемые новоизбранным президентом США Дональдом Трампом кандидатуры будут утверждены на должностях, заявил политолог Юрий Богданов.

 Впрочем, по его словам, сейчас Трамп такими кадровыми решениями заявляет о своей переговорной позиции. По его словам, для Украины пока "главное счастье" в том, что по внешнеполитическому контуру откровенный фрик пока лишь Тулси Габбард.

 



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Источник: https://www.youtube.com/watch?si=pFw_5kaZZmmq3bjG&v=kstTB16HgmA&feature=youtu.be
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