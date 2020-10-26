У Зеленского объяснили, почему опрос президента проводили школьники

У Зеленского объяснили, почему среди волонтеров президентского опроса оказались несовершеннолетние. Координатор Всеукраинского проекта Артем Гагарин утверждает, что организаторы к этому не имеют никакого отношения, а во всем виноваты нерадивые родители. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

5 вопросов президента. Фото: pravda.com.ua

Пользователи соцсетей сразу из нескольких регионов публиковали фотографии, на которых заполнить анкеты с вопросами избирателям предлагали школьники. Организаторы утверждают, что такие случаи были единичными. А вот произошли они якобы по вине родителей несовершеннолетних волонтеров.

"В качестве интервьюеров должны были работать родители. Но они оставляли на участках вместо себя своих детей. Как минимум, один такой случай у нас уже подтвержден. По остальным информация проверяется", — написал Гагарин.

Родителей, которые пошли на это, организаторы Всеукраинского опроса обещали наказать.

"Подобный поступок — безответственный, а для самих детей небезопасный. На родителей будут составляться админпротоколы", — утверждает координатор Всеукраинского опроса.

Опрос Зеленского проводили по всей Украине параллельно с местными выборами. Волонтеры с анкетами стояли около избирательных участков.

Ранее "Комментарии" рассказали о том, как ответили украинцы на 5 вопросов президента.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!