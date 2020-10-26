У Зеленского объяснили, почему опрос президента проводили школьники

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Виолетта Комаровская
У Зеленского объяснили, почему среди волонтеров президентского опроса оказались несовершеннолетние. Координатор Всеукраинского проекта Артем Гагарин утверждает, что организаторы к этому не имеют никакого отношения, а во всем виноваты нерадивые родители. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
5 вопросов президента. Фото: pravda.com.ua
Пользователи соцсетей сразу из нескольких регионов публиковали фотографии, на которых заполнить анкеты с вопросами избирателям предлагали школьники. Организаторы утверждают, что такие случаи были единичными. А вот произошли они якобы по вине родителей несовершеннолетних волонтеров.
Родителей, которые пошли на это, организаторы Всеукраинского опроса обещали наказать.
Опрос Зеленского проводили по всей Украине параллельно с местными выборами. Волонтеры с анкетами стояли около избирательных участков.
Ранее "Комментарии" рассказали о том, как ответили украинцы на 5 вопросов президента.
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