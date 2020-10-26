kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.10.2020

BTC/USD

13066.50

ETH/USD

406.32

LTC/USD

57.46

НБУ 26.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика президент У Зеленского объяснили, почему опрос президента проводили школьники
commentss НОВОСТИ Все новости

У Зеленского объяснили, почему опрос президента проводили школьники

Опрос "5 вопросов президента" проводили параллельно с местными выборами

сегодня, 08:43 comments772
Автор:

Виолетта Комаровская

У Зеленского объяснили, почему среди волонтеров президентского опроса оказались несовершеннолетние. Координатор Всеукраинского проекта Артем Гагарин утверждает, что организаторы к этому не имеют никакого отношения, а во всем виноваты нерадивые родители. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

У Зеленского объяснили, почему опрос президента проводили школьники

5 вопросов президента. Фото: pravda.com.ua

Пользователи соцсетей сразу из нескольких регионов публиковали фотографии, на которых заполнить анкеты с вопросами избирателям предлагали школьники. Организаторы утверждают, что такие случаи были единичными. А вот произошли они якобы по вине родителей несовершеннолетних волонтеров.

"В качестве интервьюеров должны были работать родители. Но они оставляли на участках вместо себя своих детей. Как минимум, один такой случай у нас уже подтвержден. По остальным информация проверяется", — написал Гагарин.

Родителей, которые пошли на это, организаторы Всеукраинского опроса обещали наказать.

"Подобный поступок — безответственный, а для самих детей небезопасный. На родителей будут составляться админпротоколы", — утверждает координатор Всеукраинского опроса. 

Опрос Зеленского проводили по всей Украине параллельно с местными выборами. Волонтеры с анкетами стояли около избирательных участков. 

Ранее "Комментарии" рассказали о том, как ответили украинцы на 5 вопросов президента. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ