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Если Путин не приедет в Стамбул на переговоры: у Зеленского ответили

В Стамбуле Зеленский готов только к прямому разговору с Путиным, заявил Подоляк.

сегодня, 10:35
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский в случае поездки в Стамбул для переговоров с Россией готов говорить только с российским диктатором Владимиром Путиным, а не с его представителями. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в The Breakfast Show.

Если Путин не приедет в Стамбул на переговоры: у Зеленского ответили

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Во время разговора в The Breakfast Show Михаила Подоляка спросили, что будет делать Владимир Зеленский, если Путин не приедет в Стамбул, а отправит своих представителей, в частности помощника Мединского.

"Нет, конечно. Это ведь не формат. Президент не может встречаться... тем более Мединский — не совсем понятный статус будет... Ну вряд ли этот человек достаточен, чтобы обсуждать фундаментальные вопросы", — ответил Подоляк.

Советник главы Офиса президента объясняет, что конструкция власти в России ясна, и все зависит от Путина, поэтому даже глава МИД РФ Сергей Лавров или премьер-министр Михаил Мишустин не имеют полномочий принимать решение по Украине.

"То есть принять решение о продолжении или прекращении войны может только Путин. Ну, может там есть еще небольшой круг вокруг него, который обсуждает сколько и кого нужно еще убить", — отметил Подоляк.

По словам Подоляка, переговоры в Стамбуле могут состояться только между людьми, которые принимают окончательные решения — Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Попытки отправить кого-то вместо Путина Подоляк называет затягиванием времени со стороны России, а встречи на более низких уровнях бессмысленными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виткофф назвал главные темы переговоров Украины и России под ультиматумом Трампа.

Также "Комментарии" писали о том, почему переговоров в Стамбуле не будет.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7x4AeZ904t4&ab_channel=TheBreakfastShow
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