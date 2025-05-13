Если Путин не приедет в Стамбул на переговоры: у Зеленского ответили

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский в случае поездки в Стамбул для переговоров с Россией готов говорить только с российским диктатором Владимиром Путиным, а не с его представителями. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в The Breakfast Show.
Владимир Зеленский и Владимир Путин
Во время разговора в The Breakfast Show Михаила Подоляка спросили, что будет делать Владимир Зеленский, если Путин не приедет в Стамбул, а отправит своих представителей, в частности помощника Мединского.
Советник главы Офиса президента объясняет, что конструкция власти в России ясна, и все зависит от Путина, поэтому даже глава МИД РФ Сергей Лавров или премьер-министр Михаил Мишустин не имеют полномочий принимать решение по Украине.
По словам Подоляка, переговоры в Стамбуле могут состояться только между людьми, которые принимают окончательные решения — Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Попытки отправить кого-то вместо Путина Подоляк называет затягиванием времени со стороны России, а встречи на более низких уровнях бессмысленными.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виткофф назвал главные темы переговоров Украины и России под ультиматумом Трампа.
Также "Комментарии" писали о том, почему переговоров в Стамбуле не будет.
Новости