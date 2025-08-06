У украинцев изменилось доверие к президенту: сколько сегодня доверяет Зеленскому

Большинство украинцев и дальше доверяет президенту Украины Владимиру Зеленскому, однако последние социологические данные свидетельствуют о заметном снижении уровня доверия. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 23 июля по 4 августа 2025 года.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Согласно исследованию КМИС, 58% украинцев доверяют Владимиру Зеленскому, в то время как 35% указали, что не доверяют президенту. Баланс доверия в настоящее время составляет +23%, что существенно ниже, чем в июне, когда доверие было на уровне 65%, а недоверие – 30%. Тогда баланс составлял +35%, то есть на 7 процентных пунктов больше.

В КМИС указывают, что снижение доверия частично можно связать с реакцией общества на голосование за скандальный законопроект №12414, вызвавший критику и масштабные протесты в стране из-за ограничения независимости НАБУ и САП. Несмотря на это, КМИС отмечает, что движение к снижению рейтинга Зеленского наблюдалось еще до принятия закона.

"Не все снижение доверия (7 процентных пунктов) можно связать с принятием Закона №12414. Однако это событие, безусловно, оказало влияние, поскольку часть респондентов как причину недоверия Президенту указывали именно это голосование", — указывают в КМИС.

Социологи отмечают, что текущий уровень доверия к Зеленскому все еще превышает минимальные показатели времен полномасштабной войны, зафиксированные в декабре 2024 года.

Рейтинг доверия к президенту Владимиру Зеленскому. Результаты КМИС

Наиболее заметное снижение уровня доверия зафиксировано среди украинцев до 30 лет. В июне доверяли президенту 74% молодых респондентов, тогда как теперь только 59%. Это самое большое падение среди всех возрастов.

Среди старших групп также зафиксировано снижение, однако оно менее выражено, что свидетельствует об определенной потере поддержки среди более активной, младшей аудитории, которая традиционно была более открыта к изменениям и имела более высокие ожидания.

Доверие к Зеленскому в возрастном разрезе

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий считает, что, несмотря на критику и протесты, президенту пока удается удерживать высокий уровень легитимности.

"Возможно этому способствовала быстрая реакция на протесты и оперативное внесение нового закона в парламент. Однако устойчивый нисходящий тренд является тревожным сигналом, который требует внимания и взвешенных решений со стороны власти", — отмечает Грушецкий.

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