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У украинцев изменилось доверие к президенту: сколько сегодня доверяет Зеленскому

Владимир Зеленский имеет самый высокий уровень доверия за последние 15 месяцев.

сегодня, 10:48
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Автор:
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Slava Kot

Доверие к президенту Владимиру Зеленскому возросло до самого высокого показателя за последние полтора года. В первой половине мая президенту Украины доверяют 74% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

У украинцев изменилось доверие к президенту: сколько сегодня доверяет Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Согласно исследованию КМИС, в мае 2025 Владимиру Зеленскому доверяли 74% украинцев. Недоверие к президенту Украины выразили 22% респондентов. А баланс доверия-недоверия у Зеленского составляет +52%.

По сравнению с последним опросом КМИС, который проводился в марте, доверие к президенту возросло на 5 процентных пунктов, а баланс доверия и недоверия поднялся на 11 процентных пунктов.

Это самый высокий результат доверия украинцев к президенту за последние полтора года. Высший показатель наблюдался в декабре 2023 года, тогда доверие к Зеленскому было на уровне 77%.

У украинцев изменилось доверие к президенту: сколько сегодня доверяет Зеленскому - фото 2

Доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Результаты опроса КМИС

Что касается регионального распределения, то в большинстве регионов Украины доверие к Зеленскому составляет на уровне 75-77%, тогда как недоверие колеблется в пределах 20-22%. Различие присутствует на Востоке. Здесь президенту Украины доверяет 60% опрошенных, а не доверяет – 33%.

"В условиях сложной международной ситуации и напряженных дискуссий вокруг возможных переговоров по завершению войны Президент Зеленский сохраняет высокую общественную поддержку и легитимность", — комментирует результаты опроса исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, каким учреждениям и институтам больше всего доверяют украинцы.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский сделал заявление о переговорах с Путиным в Стамбуле.



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Источник: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1529&page=1
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