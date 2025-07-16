У Байдена это не получилось: Зеленский рассказал своем главном ожидании от Трампа

Главное отличие двух американских президентов – их подход к прекращению войны в Украине. Однако, как уже понятно, бывший глава Белого дома Джо Байден завершить боевые действия не смог. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Самое главное, я не хочу никого критиковать. Я благодарен Америке за всю помощь во время этой войны. Америка поддерживала нас, и я всегда говорил, что мы благодарны Белому дому, благодарны за двухпартийную поддержку", — отметил украинский лидер.

Владимир Зеленский поблагодарил, что американская поддержка была с первого дня полномасштабного вторжения, и продолжается до сих пор.

"Но президент Байден не смог закончить эту войну. Я уверен, что президент (США Дональд – ред.) Трамп сможет это сделать. Я думаю, что это будет главная разница", — пояснил глава Украины.

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