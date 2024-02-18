"Ты устал, ты должен восстанавливаться": Зеленский сделал новое заявление о мобилизации в Украине



















Мобилизация в Украине – это комплексный вопрос, но сначала он касается ротации военнослужащих на фронте. Такое заявление сделал президент Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности .

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Вопрос комплексный, вопрос справедливых мобилизаций, и самый главный момент — вопрос ротаций. Люди, уставшие на фронте физически, украинцы, любой человек, это не зависит от нации, ты устал, ты должен восстанавливаться. Ты выходишь, восстанавливаешься, а вместо этого этого тебя кто-то другой приходит, профессиональный человек, прошедший соответствующий срок тренировки. От этой системы зависит и система мобилизации – сколько людей у тебя на фронте, сколько есть у тебя резервов", – заявил он.

Глава государства также подчеркнул, что для обороны нужно одно количество бригад, а для контрнаступления — другое, большее. Так что вопрос мобилизации является сложным делом.

Напомним, что "Комментарии" писали об итогах "Мюнхена" и переговоров Зеленского . На Мюнхенской конференции по безопасности состоялось выступление президента Украины Владимира Зеленского. Он также провел ряд встреч с мировыми лидерами, а также делегацией Палаты представителей Конгресса США (и республиканцами, и демократами). Состоялся и телефонный разговор Зеленского с президентом США Джозефом Байденом. Одной из основных тем является поддержка Украины, которая, к сожалению, пробуксовывает со стороны Штатов. На этом акцентировал внимание на панельной дискуссии на той же конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В частности, политический эксперт Сергей Таран уверен, что конференция по безопасности в Мюнхене стала важнейшим международным событием не только недели, но вообще последнего времени.

