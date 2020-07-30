Трамп призвал перенести дату президентских выборов в США

Глава Белого Дома в США Дональд Трамп высказал предложение перенести назначенные на 3 ноября президентские выборы. Об этом передает издание "Факты", ссылаясь на американскую прессу.

Причина заключается в том, что из-за пандемии COVID-19 демократы предложили разрешить американским избирателям массово голосовать по почте, а также использовать иные способы волеизъявления. Трамп выступает категорически против этого. Он уверен в фальсификациях, хакерских взломах, искажении результатов голосования.

" Голосование 2020 года будет самым НЕТОЧНЫМ и МОШЕННИЧЕСКИМ в истории. Это станет позором для США", - написал глава государства в своем Twitter.

Трамп считает, что избирателям нужно дать возможность голосовать "правильно, надежно и безопасно", и для этого следует рассмотреть вопрос о переносе даты выборов.

Предложение Трампа тут же вызвало резкую критику в американских СМИ. Так газета New York Daily News пишет: "Дата проведения любых выборов федерального уровня устанавливается Конгрессом США, а не исполнительной властью. Кроме того, конституция не разрешает переносить день инаугурации президента на любую иную дату. Церемония должна состояться только 20 января 2021 года".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп использовал кадры с Майдана 2014 года в качестве агитации в свою пользу.







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