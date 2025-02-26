"Трамп избавится от Зеленского после соглашения о редкоземельных ресурсах", а "отъезд Зеленского единственный шанс выжить". Об этом пишут российские z-каналы, сообщают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности и заявляют, что это фейки.

Трамп и Зеленский

На самом деле такие утверждения в очередной раз подчеркивают намерения Кремля подорвать доверие украинцев к действующей власти и поставить под сомнение легитимность президента Зеленского.

" Очевидно, это целенаправленная информационная операция, ведь для этого пропагандисты традиционно используют ручные говорящие головы ", – отмечают в Центре.

На этот раз это:

• Нардеп Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО. Он автор фейков о "катастрофической ситуации для Зеленского", что "киевский режим" является главным торговцем смертью и не желает мира", "Украина исчерпала весь запас прочности за последние месяцы" и "желание Зеленского создать ядерное оружие приведет к краху режима".

• Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он четыре года проработал в ЦРУ в Управлении по борьбе с терроризмом. При этом в многочисленных интервью в конце 1990-х и начале 2000-х годов Джонсон преуменьшал угрозу, исходящую от терроризма. Все его высказывания российская пропаганда берет из его частых интервью YouTube каналу "Судья Наполитано" – это бывший судья Эндрю Наполитано , являющийся апологетом различных теорий заговоров и охотно предоставляющий микрофон разнообразным "скоттам риттерам".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вражеские Telegram-каналы распространяют постановочное видео, на котором мужчина в военной форме ВСУ якобы загоняет военных в подвал, в котором уже находятся другие лица. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.