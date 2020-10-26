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Стало известно название компании, которая проводила всенародный опрос от Зеленского

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, кто проводил опрос от президента Украины

сегодня, 17:53
Автор:

Кириєнко Анна

Всенародным опросом от президента Украины занималась социологическая компания "Зе Медиа" . Об этом рассказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге, который состоялся 26-го октября.

Стало известно название компании, которая проводила всенародный опрос от Зеленского

Фото: ZIK.ua

"Относительно того, кто был исполнителем опроса. Мы сегодня обещали эту информацию раскрыть. Как вы знаете партия" Слуга народа "взяла на себя финансирование. Но для того, чтобы избежать обвинений в предвыборной агитации, мы сознательно отказались от любой организации опроса. Его создавала сторонняя компания, которую мы пригласили, подобрали. Она называется "Зе Медиа", — отвечал председатель партии.

Компания была зарегистрирована еще в 2007 году. Организация занимается деятельностью по созданию кинофильмов, видеоматериалов и телевизионных программ. Уполномоченным лицом компании является Владимир Татаренко. "Зе Медиа" имеет аккредитацию и может проводить социологические опросы.

По словам Александра Корниенко непосредственно партия "Слуга народа" берет на себя расходы за проведение акции "5 вопросов от президента". Сейчас члены партии занимаются поиском волонтеров, которые опрашивали людей, чтобы возместить им то время, которое они потратили.

Также господин Александр добавил, что около 80% заполненных анкет, уже проработаны. Результаты таковы:

За свободную экономическую зону положительно проголосовали 46,7%, отрицательно — 46,48% участников опроса.

За сокращение количества депутатов положительно проголосовали 89,6%, отрицательно — 7,12% людей.

Идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах одобрили 82,97%, не одобрили — 13,87% опрошенных.

За легализацию каннабиса в медицинских целях — 64,88%, против — 29,53%.

Право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештского меморандума для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности поддержали 74,21% опрошенных, не поддержали — 17,21%.

Также, напоминаем, что среди волонтеров, которые проводили Всенародный опрос, подавляющее большинство — дети .



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