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Союзников таки удалось дожать: что получит Украина по итогам "Рамштайна"

Зеленский рассказал, что Украина получит $2 млрд дополнительной поддержки по итогам "Рамштайна"

сегодня, 08:00
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Кравцев Сергей

Наша страна может рассчитывать на дополнительные пакеты поддержки на сумму 2 миллиарда долларов по итогам встречи в формате "Рамштайн", которая состоялась в четверг, 9 января. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал в интервью телеканалу "Мы-Украина" сделал президент Владимир Зеленский.

Союзников таки удалось дожать: что получит Украина по итогам "Рамштайна"

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Украинский лидер также рассказал о "8 коалициях возможностей".

"Это уже на бумаге. 34 страны уже поддерживают эти стратегические коалиции. Чтобы было понятно, что это – это коалиция ПВО, ПРО, IT-коалиция, разминирование, морская коалиция, небо, артиллерия и т.д.", – сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что все это усиливает Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — союзники в рамках формата "Рамштайн" согласовали планы поддержки Украины. И пока одни пытаются разобраться, чем именно Запад готов дальше поддерживать Украину, учитывает непонятную позицию будущей администрации США, другие обращают внимание, что план развития обороноспособности Украины будет действовать не на протяжении 2025 года и даже не до 2026 года, а вплоть до 2027 года. Все это контрастирует с разговорами о скорых переговорах и мире в Украине.

США уже опубликовали совместное заявление лидеров восьми коалиций в рамках "Рамштайна". Союзники Украины, выполняя обязательства от 12 июля 2024 года, согласовали восемь дорожных карт. Они разработаны коалициями для оптимизации усилий по оказанию помощи Украине, поддержки развития надежной обороны и способности сдерживания, а также содействию взаимодействия Украины с НАТО.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский обратился с призывом к США: пришло время выполнить один из пунктов гарантий безопасности.




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