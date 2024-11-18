Союзники склоняют Зеленского к соглашению с Путиным: Bloomberg пишет о тяжелых компромиссах для Украины

После тысячи дней сопротивления российской агрессии союзники Украины все больше склоняются к необходимости завершения боевых действий и настаивают на договоренностях между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на слова европейских чиновников.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Согласно информации, все больше распространяется мнение, что Зеленскому придется пойти на компромиссы с Путиным, поскольку ни у одной из сторон нет ресурсов для достижения решающей победы.

Как отмечает издание, США накануне саммита G20 приняли решение разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по российской территории.

"Идея этого оползня состоит в том, что он поможет укрепить позицию Зеленского до вступления Дональда Трампа в должность, чтобы он мог подойти к возможным переговорам с более сильной позицией", — пишется в статье.

По мнению экспертов, такое разрешение станет серьезной эскалацией, но вряд ли это существенно изменит всеобщее течение войны.

Тем временем к обсуждению завершения войны присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он намерен предложить свою инициативу по замораживанию конфликта на нынешних условиях во время встречи G20 в Рио-де-Жанейро, которая состоится в понедельник.

"Внезапное появление множества месседжей об урегулировании войны показывает, что союзники Украины пытаются опередить возвращение Трампа и возможность резкого сокращения поддержки США", — отмечается в материале.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Илон Маск посмеялся над словами Зеленского. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Украинскому радио" прокомментировал международную дипломатию по завершению войны в Украине и отметил, сможет ли Дональд Трамп принудить Украину к переговорам с РФ.