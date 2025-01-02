Сможет ли Зеленский переизбраться на пост президента: от чего это зависит

Руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в интервью НВ поделился мнениями о факторах, влияющих на возможность переизбрания Владимира Зеленского на второй президентский срок.

Владимир Зеленский

По словам Антиповича, результаты последнего исследования группы "Рейтинг" показывают, что украинцы возлагают главную ответственность за завершение войны именно на президента. Поэтому шансы Зеленского переизбраться в значительной степени будут зависеть от того, удастся ли ему успешно завершить войну и будут ли условия мира приемлемыми для общества и обеспечивающими безопасность страны.

Как отметил эксперт, в настоящее время президенту доверяют более 60% респондентов – это существенный показатель. Однако доверие может меняться, поскольку война – не единственный фактор, влияющий на отношение граждан, добавил социолог.

"С президентом ассоциируется и все происходящее в тылу. Пока все еще действует восприятие "президент хороший, исполнительная ветвь, во главе с премьером — не очень", но это тоже может измениться, и тогда президент понесет ответственность за просчеты собственной команды", — подчеркнул Антипович.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Украины Владимир Зеленский, возможно, планирует проведение президентских выборов в 2025 году на фоне снижения уровня его поддержки. По данным издания The Economist, президент якобы рассматривает выборы как способ укрепить свою власть. Хотя издание не предоставляет конкретных источников, среди политиков, подтвердивших возможную подготовку к выборам, упоминается Юлия Тимошенко.

Согласно данным американского Национального демократического института, которые приводит The Economist, доверие к Зеленскому среди украинцев существенно снизилось: если в мае 2023 года уровень его поддержки составил 80%, то в 2024-м он упал до 45%.



