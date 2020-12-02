Язык
Coinspot 02.12.2020
BTC/USD
19184.82
ETH/USD
597.07
LTC/USD
88.69
НБУ 02.12.2020
USD/UAH
28.70
EUR/UAH
34.61
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Кириєнко Анна
Стало известно, сколько денег будет потрачено на новогоднее оформление помещений Офиса Президента Украины. Об этом написали в информационном агентстве УНН.
Сколько средств потратят на оформление Офиса Президента. Фото: sharij.net
В сообщении отмечается, что в этом году на Офис Президента будет потрачено около 40 тысяч гривен. На эти деньги будут покупаться новогодние композиции, елочные игрушки, гирлянды и другие аксессуары. Покупка елок не предусмотрена, ведь будут устанавливаться искусственные деревья, которые используются уже несколько лет.
Новогодние деревья будут установлены в Офисе Президента Украины и в государственных резиденциях. Всего елок будет четыре. Их высота составит от двух до пяти метров.
Еще двенадцать меньших елок будут установлены в служебных помещениях Офиса Президента Украины.
В прошлом году оформление помещений обошлось дороже. Стоимость всех работ и покупок составила более 148 тысяч гривен.
Ранее сайт "Комментарии" сообщал, что главная елка Украины обойдется столице в 5-7 миллионов гривен.
Она будет искусственной. Ее высота составит 31 метра. Тематика Нового года 2021 — "Сказочный лес". Елка будет оформлена в соответствующем стиле. Вместо звезды на верхушке будет сиять волшебная шляпа, вместо елочных игрушек — шишки, грибочки и желуди. Общее количество украшений на елке — 1500, гирлянд — более 10 километров. В этом году новогоднее дерево будет оплачивать не городской бюджет, а рекламодатели и спонсоры. Новогоднее дерево зажгут 19 декабря в 19.00.
"Комментарии" также напоминают, что прошлогоднее праздничное дерево вошло в топ-5 самых красивых елок Европы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости