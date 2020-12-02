Стало известно, сколько денег будет потрачено на новогоднее оформление помещений Офиса Президента Украины. Об этом написали в информационном агентстве УНН.

Сколько средств потратят на оформление Офиса Президента. Фото: sharij.net

В сообщении отмечается, что в этом году на Офис Президента будет потрачено около 40 тысяч гривен. На эти деньги будут покупаться новогодние композиции, елочные игрушки, гирлянды и другие аксессуары. Покупка елок не предусмотрена, ведь будут устанавливаться искусственные деревья, которые используются уже несколько лет.

Новогодние деревья будут установлены в Офисе Президента Украины и в государственных резиденциях. Всего елок будет четыре. Их высота составит от двух до пяти метров.

Еще двенадцать меньших елок будут установлены в служебных помещениях Офиса Президента Украины.

В прошлом году оформление помещений обошлось дороже. Стоимость всех работ и покупок составила более 148 тысяч гривен.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал, что главная елка Украины обойдется столице в 5-7 миллионов гривен.

Она будет искусственной. Ее высота составит 31 метра. Тематика Нового года 2021 — "Сказочный лес". Елка будет оформлена в соответствующем стиле. Вместо звезды на верхушке будет сиять волшебная шляпа, вместо елочных игрушек — шишки, грибочки и желуди. Общее количество украшений на елке — 1500, гирлянд — более 10 километров. В этом году новогоднее дерево будет оплачивать не городской бюджет, а рекламодатели и спонсоры. Новогоднее дерево зажгут 19 декабря в 19.00.

"Комментарии" также напоминают, что прошлогоднее праздничное дерево вошло в топ-5 самых красивых елок Европы.





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