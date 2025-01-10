Сколько на самом деле украинцев доверяют Зеленскому: как в КМИС не заметили падение рейтинга

Весьма дипломатично в Киевском международном институте социологии откомментировали падение доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Журналист обращает внимание на цитату КМИС: "…По состоянию на декабрь 2024 года 52% украинцев доверяли Зеленскому, не доверяли — 39%. Остальные 9% ответили, что не могут определиться. Несмотря на то, что показатель доверия снизился в течение года, баланс доверия-недоверия остался положительным — +13%". Сергей Гармаш отмечает, исходя из этой цитаты доверяющих, получается, на 13% больше, чем не доверяющих.

"Но нельзя быть чуть-чуть беременным. Если 9% "не могут определиться" доверяют они или нет, то они не доверяют. "Доверие", как и "недоверие" – категории абсолютные. Значит эти 9% неопределившихся нужно приплюсовать к тем, кто не доверяет. Соответственно баланс доверия-недоверия всего 4%. В пользу доверия", – отметил Сергей Гармаш.

Журналисты добавляет, в нашей реальности много такого, чего кто-то не хочет видеть. Но, как ни страшно называть вещи своими именами, — признание реальности позволяет адекватно реагировать на нее. Иначе — реакция неадекватна, а неправильные действия ведут к неправильным последствиям.

Читайте также на портале "Комментарии" — доверие украинцев к президенту, правительству и Верховной Раде упало за 2024 год. Поддержка ВСУ остается на уровне более 90%. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.



