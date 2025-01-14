Скандал дошел до президента: Зеленский отреагировал на перевод специалистов Воздушных сил в пехоту

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал жалобы о переводе специалистов Воздушных сил в сухопутные подразделения. По словам президента, состав специалистов, необходимых воздушным силам для выполнения боевых задач, не будет уменьшаться. Эту информацию он озвучил в ходе вечернего обращения.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Я поручил прояснить все обществу и не уменьшать состав специалистов, которые нужны воздушным силам для выполнения боевых задач — нашей авиации, ПВО и мобильным огневым группам", — заявил Зеленский.

Это заявление стало ответом на появившуюся в сети информацию о переводе военнослужащих Воздушных сил в сухопутные бригады из-за сложной ситуации на фронте. Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Генштабе рассказали , что будет с ПВО. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины официально сообщает, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, обслуживающих самолеты в пехотные подразделения, переводить не планировалось и не планируется. Воздушные силы ВС Украины наоборот наращивают штатное количество технического и летного персонала, говорится в сообщении. Там подчеркивают, что Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины запретил перемещение с занимаемых должностей специалистов высокотехнологичных специальностей и тех, которые прошли подготовку за рубежом на иностранных образцах вооружения и военной техники.

Ранее военные и народные депутаты, в частности Алексей Гончаренко и Марьяна Безугла заявляли, что из Воздушных сил, согласно распоряжениям главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, интенсивно переправляют людей в пехоту. По информации нардепов, в пехоту отправляют техников, механиков и других специалистов.