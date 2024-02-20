logo

BTC/USD

51655.92

ETH/USD

2894.77

LTC/USD

70.12

USD/UAH

38.65

EUR/UAH

41.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Ситуация не в зерне, а в политике: Зеленский эмоционально высказался о ситуации на границе с Польшей
commentss НОВОСТИ Все новости

Ситуация не в зерне, а в политике: Зеленский эмоционально высказался о ситуации на границе с Польшей

Президент считает, что для решения ситуации на границе нужны совместные и рациональные решения украинцев вместе с поляками

сегодня, 07:28
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Глава украинского государства Владимир Зеленский раскритиковал блокирование польскими фермерами пунктов пропуска на границе с Украиной, призвав к совместным и рациональным решениям этой ситуации. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Владимир Зеленский сделал во время традиционного видеообращения к украинцам.

Ситуация не в зерне, а в политике: Зеленский эмоционально высказался о ситуации на границе с Польшей

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Владимир Зеленский отметил, события на границе с Польшей "нельзя воспринимать как нечто нормальное или обыденное".

"Через польскую границу проходит лишь 5% нашего агроэкспорта. Поэтому на самом деле ситуация не в зерне, а, скорее, в политике. И под Купянском, недалеко от границы с Россией, где не стихает вражеская артиллерия, новости с границы с Польшей выглядят просто издевательски", — подчеркнул президент.

По его словам, для решения ситуации нужны совместные и рациональные решения – "решение наши с поляками прежде всего и всех в Европе, кого беспокоит судьба Европы".

Читайте также на портале "Комментарии" — польские фермеры, которые с 9 февраля возобновили частичную блокаду границы с Украиной, запланировали на 20 февраля уже полную блокаду. Во Вроцлаве заявленный как мирный протест фермеров вылился в агрессивную акцию с использованием яиц, файеров и краски. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уверяет, что официальный Киев пытается найти решение проблемы. И подчеркивает, что экономического у этих протестов мало. В вечернем обращении 15 февраля президент Владимир Зеленский подчеркнул важность вместе с Польшей найти выход из сложившейся ситуации. А также призвал определить общее отношение, в частности, к импорту российского зерна и другому импорту из РФ на территорию стран Европы, чтобы защитить наши общества и, в частности, фермеров – и украинских, и польских. Что и почему происходит сейчас на украино-польской границе? Какие есть рычаги влияния на ситуацию? Что следует делать, чтоб разрешить конфликт? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости