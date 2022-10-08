Сильное интервью Зеленского: с чем президент обратился к миру – какие цели озвучил

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью ВВС. В нем, в частности, опроверг информацию New York Times о причастности украинской власти к убийству российской пропагандистки Дарьи Дугиной, объяснил свои слова о "превентивном ударе" НАТО по России, предупредил, что Кремль начал готовит общество к применению ядерного оружия, сделал заявления касательно НАТО, продолжения и исхода войны, судьбе Путина. Какие тезисы Вам показались наиболее интересными? О чем говорят данные заявления? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Если победит Россия современный миропорядок может рухнуть, более того – мир может быть попросту уничтожен

Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков, адвокат Михаил Дяденко поясняет:

"Президент Зеленский использовал одну из самых влиятельных мировых информационных площадок, чтобы донести мировому сообществу свои опасения по поводу угроз, которые РФ несет не только Украине, но и всему мировому сообществу".

Именно эта мысль, отмечает эксперт, красной нитью проходила через всё интервью.

"Развитие ситуации в войне России против Украины будет означать – последуют или нет примеру Путина другие авторитарные режимы. Поэтому важно победить агрессора. И это цель не только Украины, но и всего демократического, цивилизованного мирового сообщества. Цена проигрыша будет неимоверно высока. Современный миропорядок может рухнуть, более того — мир может быть попросту уничтожен", – отмечает Михаил Дяденко.

По его словам, именно этот ключевой тезис украинский лидер пытался донести до всех.

Последствия победы Украины будут еще лучшими и более многогранными, но важно, что Зеленский понимает величие целей

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий признался, что ему понравились следующие отрывки из интервью:

"Такое впечатление, что тебе Путин дал твою жизнь, а не родители или Бог, и что он имеет возможность ее забрать".

"Не нужно бороться за Украину, мы сами за себя боремся. Боритесь за свое тело, за свою свободу, за свои права и за свою душу — вот что они должны делать".

"Я думаю, что будет такой момент, когда все перестанут бояться империй, и поймут, что объединение государств-союзников мощнее любой автократии и любой империи в мире".

По мнению эксперта, Зеленский усилился за эти годы в выражении своих мыслей, причем глубоких.

"Насчет Дарьи Дугиной – это вполне очевидно, что Украина не причастна к ее устранению, – отмечает Александр Палий. – И тут, как с многим в интервью, я с Зеленским согласнее. В чем, мне кажется, он не совсем прав – это в том, что российское общество деградировало при Путине. Я считаю, что оно таким и было. Просто Зеленский ранее, особенно в молодости, много общался с российской культурной тусовкой, людьми более свободными. Но это далеко не вся Россия".

Эксперт акцентирует, что Зеленский вкладывает большие смыслы в победу Украины – свобода, равенство, победа человечества.

"Возможно, последствия победы Украины будут еще лучшими и более многогранными, но важно, что Зеленский понимает величие целей", – резюмирует Александр Палий.

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