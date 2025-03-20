Школьник задал президенту неудобный вопрос: что ответил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с победителями Всеукраинской олимпиады по математике шутливо высказался об аналитических способностях политиков, вызвав смех у собравшихся.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Во время общения один из подростков обратился к главе государства с вопросом: "Как вы думаете, логическое мышление и аналитические способности могут стать главными критериями для будущих лидеров государств?".

Отвечая, Зеленский не удержался от шутки, отметив: "Думаете, сейчас у них таких способностей нет?", что вызвало веселую реакцию у аудитории.

После этого президент подчеркнул, что умение логически мыслить является необходимым качеством для лидеров государств, ведь они каждый день сталкиваются со сложными вызовами и принимают ответственные решения.

"Критика воспринимается и принимается. Это обязательные вещи, я в этом уверен, потому что каждый день, когда у тебя есть вызовы, у государства есть вызовы, в каждом институте, а значит у каждого человека, когда есть такие вызовы, надо, чтобы логика работала. Это очень важные критерии", — подытожил Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что шестиклассника из Тернопольщины пытались завербовать. Школьник из Тернопольщины, услышавший о фактах вербовки украинских детей, рассказал полицейским, что ему неизвестные тоже предлагали заработать деньги. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию отдела коммуникации полиции Тернопольской области.

К инспектору сектора образовательных офицеров Кременецкого районного отдела полиции подошел ученик шестого класса и рассказал, что на его мобильный телефон поступило сообщение в социальной сети Telegram от неизвестного аккаунта с предложением подработки путем поджога объектов критической инфраструктуры и правоохранительных зданий. Мальчику была отправлена видеозапись, в которой демонстрировались способы заработка и ссылка на телеграмм-канал для регистрации.

