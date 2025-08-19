Сенсация из Лондона: Залужный планирует идти в президенты

Американская журналистка Кэти Ливингстон обнародовала информацию о том, что украинский дипломат и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может готовиться к выдвижению своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах.

Валерий Залужный

По ее словам, речь идет не о слухах или догадках — она ссылается на источник, близкий к команде Залужного, утверждающий, что штаб уже фактически начал работу в Лондоне. Там вроде бы ведется подбор команды и проходит организационная подготовка.







Этот шаг, если информация подтвердится, будет означать прямую политическую конкуренцию между Залужным и действующим президентом Владимиром Зеленским. Аналитики уже отмечают, что появление генерала в предвыборной гонке может оказать существенное влияние на расклады сил, ведь он остается одной из самых популярных фигур в украинском обществе и символом обороны страны от российской агрессии.

В политических кругах предполагают, что Лондон был выбран как место для формирования штаба из-за относительной безопасности и более широких возможностей для международной коммуникации. Западные столицы часто становятся точками опоры для украинских политиков, стремящихся заручиться поддержкой союзников и партнеров.

Пока никаких официальных заявлений от самого Валерия Залужного или его окружения по этому поводу не поступало. В то же время сам факт появления подобной информации в СМИ может стать первым сигналом о начале масштабной политической игры, которая будет разворачиваться в Украине в ближайшие годы.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в издании Axios сообщили о деталях переговоров в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Одним из главных вопросов встречи стали возможные территориальные уступки, остающиеся для украинского президента самой сложной темой. Источники отмечают, что Зеленский выразил готовность обсудить этот вопрос напрямую с Владимиром Путиным.