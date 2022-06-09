Санкции Зеленского против Путина: что это значит – о переговорах теперь можно забыть

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против российского президента Владимира Путина, его топ-окружения, ряда других персон из страны-агрессора. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины 9 июня. Что это значит? Почему они подписан именно сейчас? Делает ли это переговоры Зеленского с Путиным невозможными? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Цель у сегодняшнего решения Зеленского есть, и не одна

Политический эксперт Светлана Кушнир уверена, что санкции против Путина, его окружения, членов правительства РФ, а также 261 ректоров ВУЗов – это правильно.

"Напомню, что ЕС, Великобритания и США ввели персональные санкции против Путина и Лаврова ещё 24-25 февраля. Потом были ещё санкции против родных и не очень российского президента, – отмечает эксперт. – Но что будет от санкций в сухом остатке?".

Ясно же, продолжает Светлана Кушнир, что любое имущество россиян на территории Украины уже априори будет идти под конфискацию.

"Лично Шойгу, Лавров и прочая камарилья во главе с агрессором Путиным не придёт получать визы для въезда в Украину. Но всё же, цель у сегодняшнего решения Зеленского есть, и не одна", – уверена эксперт.

Наша разведка сообщает, напоминает Светлана Кушнир, что референдум по присоединению новых оккупированных территории (части Херсонской, Запорожской, Харьковской областей) готовится на осень.

"Ясно же, что пригонят не только Газманова песни петь про величие россии в Нижние Серогозы, но и "рыбка" покрупнее в виде VIP-агитаторов (включая членов правительства) прибудет на украинскую землю. Этот факт юридически можно будет фиксировать – и явить миру, как акт вопиющего нарушения законов Украины", – поясняет эксперт.

К тому же, акцентирует она, санкции от официального Киева против высшего руководства РФ – это ещё и акт дружественной поддержки и заверение США, что на уступки во время переговоров украинская власть не пойдёт.

"О готовности часть американского политистеблишмента к ряду уступок россиянам за счет Украины нам рассказали во время прошедшего в мае Всемирного экономического форума в Давосе устами экс-госсекретаря США Генри Киссинджера. Так что мы публично отрезали прямой путь остановки войны через отказ от украинской земли, – отмечает Светлана Кушнир. – Кроме того, такой указ – сигнал российским участникам переговоров. Сейчас формула обмена пленными между РФ и Украиной могла быть 50 на 50. Но россияне не захотели отдавать азовцев – даже после того, как украинская сторона предложила в части обменного фонда задержанного по угольному делу Виктора Медведчука. Думаю, что Зеленский сделал ответный ход на такую несговорчивую позицию РФ".

На сами же переговоры между Украиной и РФ этот указ тоже может повлиять, считает эксперт. И поясняет:

"Россияне обидятся – и перестанут общаться (сейчас общение и обмен мнениями и предложениями происходит в кулуарах, как таковых прямых встреч нет). Но, с другой стороны, такой указ Зеленского открывает возможности для посредников при переговорах уже более высокого ранга. Когда, собственно, и будет окончательно решаться исход русско-украинской войны. Если эту позицию возьмёт на себя опять турецкий президент Эрдоган, то и санкции против того же Путина не станут помехой. Тем более, что Турция и РФ последнее время демонстрируют всяческое взаиморазвитие бизнеса. Чисто формально теперь не только открытие заочно дел против российских военных преступников во власти возможно, но и заочное правосудие. Ведь эти персоны внесены в список СНБО, что развязывает руки и расследованию, и украинской Фемиде".

Если удастся подобный импульс задать и нашим западным партнерам, то глава Кремля, по сути, окажется в ловушке

Политолог Дмитрий Воронков предполагает, что данные санкции со стороны Владимира Зеленского введены именно сейчас с, как минимум, двумя целями.

"Первая – это своего рода призыв к Западу ужесточить персональные санкции против лично Путина и его окружения. Если бы украинский президент это сделал, как и ЕС в феврале, то сейчас не было бы возможности задать новый импульс. Полагаю, что в этом есть определенный смысл. Ведь украинский санкционный перечень по отношению к Путина по своей, скажем так, именно смысловой (а не логичной) природе – гораздо жёстче. Если санкции Запада предусматривают замораживание активов, но не запрещают перемещение главы РФ по территории Европы (якобы для сохранности дипломатических коридоров), то украинский вариант предусматривает не просто заморозку активов, но и запрет на вхождение в территориальные воды и воздушное пространство страны, отказ в предоставлении виз и лишение госнаград Украины", – подчеркивает политолог.

По его словам, разумеется, что Путин и так сюда бы не сунулся. Но если удастся подобный импульс задать и нашим западным партнерам, то глава Кремля, по сути, окажется в ловушке.

"Он не сможет бежать за границу, если на него будут организовываться покушения вследствие внутреннего переворота во власти. А они вполне вероятны. Или, скажем так, если будет революция по аналогии с украинским Майданом. То есть, Путин станет легкой мишенью. Санкции касаются также и главы Минобороны – Шойгу. А так как не всё путинское окружение смертельно больно (как сообщали неоднократно СМИ, у Путина, вероятно, онкология), то, возможно есть "красные линии", за которые оно не захочет переходить. Предпочтя, используя возможность, убрать Путина и править самостоятельно. Если бы было соответствующее решение Гаагского суда, то Путина на Западе и так бы никто не увидел. Но мы понимаем, что это длительная процедура – и у даже умирающего диктатора пока масса возможностей бесследно исчезнуть и дожить свой веки спокойно", – отмечает Дмитрий Воронков.

Он считает, что даже лишение государственных наград – болезненно для Путина. И морально, и психологически.

"Он ведь хотел остаться в истории, а не вляпаться в нее. И вот – он третий глава государства, который официально попал в перечень изгоев. То есть, для него это подобно публичной порке", – считает эксперт.

Вторая цель санкций, по его мнению, – это дипломатия с сильной украинской доминантой.

"Пока что какие-либо переговоры маловероятно. Особенно учитывая, что их может не принять украинское общество. И вот данный жест Зеленского также демонстрирует, что Украина отныне будет говорить с позиции силы, – поясняет политолог. – И только если об этом ключевое – ПОПРОСИТ – сама РФ. Тогда это нивелирует риски украинского возмущения в обществе. К слову, есть еще одна причина, почему соответствующий указ появился именно сейчас. Это произошло после того, как был разбит миф о могуществе российской армии, а Украина нарастила военные "мышцы" при содействии Запада. Так что мы видим еще и демонстрацию силы. И если переговоры и будут – мы видим еще и своеобразный посыл от Киева — Москве. Что мы не будем больше инициировать мирные переговоры, а ждем ваши предложения – и такие, которые устроят именно Украину".

Читайте также на портале "Комментарии" – на Банковой объяснили, почему сейчас нет смысла ускорять темпы мобилизации.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!