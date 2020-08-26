Самый демократичный президент: Зеленский с командой отобедали в McDonald's

Сегодня украинский гарант Владимир Зеленский, пребывая с рабочим визитом в Днепропетровском регине, заехал пообедать в кафе McDonald's, которое находится в областном центре. Видео, где президент и его команда в окружении других посетителей кафе едят бургеры, опубликовал портал "Обозреватель".

Так, на видео глава государства делает заказ на кассе, в который включил несколько бургеров, куринные наггетсы с сырным и соусом "Цезарь", картошку фри и прохладительные напитки.

Один мужчина попросил Зеленского сфотографироваться с его маленькой дочерью, президент, не успевший приступить к еде, с радостью согласился.

За столиком с гарантом фастфуд ели глава Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко и глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что один из визитов Владимира Зеленского в кафе едва не закончилось крупным штрафом.

"В результате проведенной проверки полицейские составили административные материалы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) на владельца кафе и посетителей, в том числе - Президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и Хмельницкого городского голову Александра Симчишина", - указано в сообщении полиции.





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