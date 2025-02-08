Россия наращивает армию: сколько окупантов присоединятся к войску



















Пока мир призывает к миру, Кремль готовится к новым боям. По данным украинской разведки, Россия активно расширяет свою армию, планируя увеличить ее численность более чем на 100 тысяч военных. Параллельно с этим Москва развивает военные производства и усиливает сотрудничество с Северной Кореей, в частности, в области беспилотных технологий. Это свидетельствует не только о намерении продолжать войну против Украины, но и о новых угрозах всему миру. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Армия РФ. Фото из открытых источников

Сегодня в Украине с визитом находится новый глава Военного комитета НАТО. Первой страной для официальной поездки стало именно наше государство, являющееся мощным сигналом поддержки украинцев со стороны Альянса. В повестке дня – подготовка к следующей встрече в формате "Рамштайн" и обеспечение потребностей обороны.

Разведка уже докладывает о создании новых дивизий в России и активном развитии военных предприятий. Аналитики отмечают, что Кремль пытается компенсировать потери на фронте, готовясь к затяжной войне. Кроме того, заметно растет технологическое сотрудничество Москвы с Пхеньяном, что может оказать существенное влияние на ход боевых действий.

Украина продолжает работать с партнерами по усилению обороны. Лондон объявил о выделении финансовой помощи, которая включает не только поддержку армии, но и меры по укреплению энергетической и экономической устойчивости. Между тем, Париж передает истребители "Мираж", которые уже работают в защиту страны, а Нидерланды предоставляют дополнительные F-16.

Важный шаг в развитии нашей военной авиации – истребители миража от Франции, как мы и договаривались с Президентом Макроном. Спасибо, Эмманюэль! Уже работают в нашу защиту. Будет увеличение этого направления. Также есть пополнение F-16 – новые самолеты от Нидерландов. Благодарю вас! И еще одна. Мы готовим четкий график встреч с нашими ключевыми партнерами: Америка, европейцы, исламский мир. Есть четкие даты. Будем работать. Благодарю всех, кто нам помогает!, — отметил Зеленский.





Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский в комментарии для Reuters объяснил важность Курской операции. По его словам, это наступление имело стратегическое значение и помогло не допустить продвижения оккупационных войск в северных и восточных регионах Украины.