Президент Владимир Зеленский заявил, что после переговоров США и Украины в Джидде уже более суток Россия не дает содержательного ответа относительно предложения о временном перемирии на 30 дней. Как передает портал "Комментарии", об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"К сожалению, уже более суток мир не слышит содержательного ответа из России относительно предложений, которые прозвучали. И это снова подтверждает, что именно Россия стремится продолжать войну и будет пытаться максимально оттянуть наступление мира. Надеемся, что давления Соединенных Штатов хватит, чтобы принудить Россию к завершению войны" – отметил президент.

Владимир Зеленский сообщил, что встретился и заслушал доклад украинской делегации о встрече с представителями США в Саудовской Аравии.

Президент добавил, что Украина настроена на быстрое движение к миру, и готова выполнить свою часть работы для того, чтобы создать все возможности для надежного, длительного и достойного мира.

По словам украинского лидера, представители проинформировали американскую сторону относительно принципиальных украинских позиций. Украина была готова к тишине в небе и на море, но американская сторона предложила тишину и на земле. Украина воспринимает это предложение.

Президент подчеркнул, важный вопрос – это контроль, и мы благодарны американской стороне за готовность организовать технические аспекты контроля.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России в феврале этого года согласовали документ, в котором говорится, что РФ "должна работать над ослаблением переговорной позиции США по Украине", а также в нем говорится о необходимости "полного демонтажа" нынешней украинской власти. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "УП", со ссылкой на документ, полученный европейской разведкой и проанализированный изданием Washington Post.



