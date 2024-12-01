Ради членства в НАТО: Зеленский ответил, признает ли Украина оккупацию своих территорий

"Это будет автоматическое признание того, что все остальные территории не только находятся в опасности, но и того, что эти территории больше не являются украинскими. Украина никогда не согласится на это. Мы не признаем оккупированные земли русскими, потому что это наши территории. Это временно оккупированные части Украины", – заявил президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский ответил, кто должен сесть за стол переговоров с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга после встречи с новым руководством европейских институций отметил, что Украина видит себя частью системы безопасности НАТО и Европейского Союза. Он подчеркнул важность подхода к любым переговорам с Россией с усиленной международной поддержкой, включающей оружие из "Плана победы", дальнобойные ракеты и приглашения в НАТО.

Зеленский заявил, что главным вызовом в вопросе мирных переговоров является лицо, представляющее российскую сторону. По его словам, если это лицо не стремится к миру и не признает Украину независимым государством, переговоры теряют смысл. Президент отметил, что замороженный конфликт без должной поддержки Украины приведет к возобновлению агрессии России в будущем, что представляет экзистенциальную угрозу для украинской государственности.

