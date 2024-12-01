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Ради членства в НАТО: Зеленский ответил, признает ли Украина оккупацию своих территорий

Альянс – это гарантии для Украины заявил Владимир Зеленский

сегодня, 22:50
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Лиля Воробьева

Украина категорически не признает оккупацию своих территорий Российской Федерацией и не согласится на это даже для возможного вступления в НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с вновь избранным президентом Европейского Совета.

Ради членства в НАТО: Зеленский ответил, признает ли Украина оккупацию своих территорий

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Зеленский подчеркнул, что НАТО не может принять только часть территорий Украины в свой состав, ведь это будет означать признание того, что остальные территории являются неукраинскими.

"Это будет автоматическое признание того, что все остальные территории не только находятся в опасности, но и того, что эти территории больше не являются украинскими. Украина никогда не согласится на это. Мы не признаем оккупированные земли русскими, потому что это наши территории. Это временно оккупированные части Украины", – заявил президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский ответил, кто должен сесть за стол переговоров с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга после встречи с новым руководством европейских институций отметил, что Украина видит себя частью системы безопасности НАТО и Европейского Союза. Он подчеркнул важность подхода к любым переговорам с Россией с усиленной международной поддержкой, включающей оружие из "Плана победы", дальнобойные ракеты и приглашения в НАТО.

Зеленский заявил, что главным вызовом в вопросе мирных переговоров является лицо, представляющее российскую сторону. По его словам, если это лицо не стремится к миру и не признает Украину независимым государством, переговоры теряют смысл. Президент отметил, что замороженный конфликт без должной поддержки Украины приведет к возобновлению агрессии России в будущем, что представляет экзистенциальную угрозу для украинской государственности.



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