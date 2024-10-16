Пять пунктов плана Победы Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский представил план Победы в Верховной Раде. По словам президента, план состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

1. Украина должна получить приглашение в НАТО до окончания войны. Это станет свидетельством решимости и покажет, как партнеры видят Украину в архитектуре безопасности. Также – неизбежность "Евроинтеграции".

2. Украина укрепляет оборону посредством: операций в определенных местах; совместного с партнерами ущерба российской авиации; снятие ограничения на использование оружия на территории россии, расширение использования украинских дронов и ракет, доступ к разведданным партнерам.

3. В Украине размещают комплексный неядерный пакет сдерживания, который защитит от агрессии россии;

4. Санкции против россии усиливают, а в Украине развивают стратегически экономический потенциал.

Президент напомнил, что в Украине сосредоточены природные ресурсы и, в частности, критически важные металлы ценой в триллионы долларов США. Это, в частности, уран, титан, литий, графит и другие стратегически ценные ресурсы, которые усилят в глобальной конкуренции или Россию и ее союзников, или Украину и демократический мир.

Украина предлагает Соединенным Штатам вместе с определенными партнерами, в частности с ЕС, заключить специальное соглашение по совместной защите имеющихся в Украине критических ресурсов, совместному инвестированию и использованию соответствующего экономического потенциала.

5. После войны украинские военные могут использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы.

Отметим, что некоторые пункты содержат секретные приложения. Их презентовали партнерам, но о них не будут говорить публично.

"План победы, среди прочего, позволяет нам всем в Украине объединиться еще больше вокруг общей цели.

Пусть наша совместная работа по Плану победы как можно скорее обернется миром для Украины", – отметил президент.

Читайте также: Президент представляет в Верховной Раде План Победы: основные тезисы