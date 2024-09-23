Путин украл многое: Зеленский выступил на саммите в США

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в США с заявлением, что Россия и ее лидер Владимир Путин пытаются разрушить единство государств и лишить их мирного будущего, однако их попытки не увенчаются успехом. Он подчеркнул, что все мировые государства стремятся к миру и стабильности, и Украина поддерживает инициативы, направленные на обеспечение единства, безопасности и соблюдения Устава ООН.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"И вы все видите, кто всегда не только выступает против этого, но и активно трудится на подрыв мирового единства. В этот раз, во время работы над Пактом будущего, та самая небольшая группа из семи сообщников во главе с Россией снова действовала деструктивно, неизменно выступая против любых глобальных инициатив, укрепляющих эффективность Устава ООН", – добавил он.



Зеленский отметил, что Россия вместе с группой из семи подельников активно противостоит любым глобальным инициативам, направленным на укрепление международного порядка, в частности, в рамках разработки "Пакта будущего". Он добавил, что эта группа постоянно выступает против усилий ООН, направленных на достижение мира и благосостояния человечества.

Президент также объявил о подготовке Украины ко второму Саммиту мира, на котором будут обсуждаться вопросы продовольственной и энергетической безопасности, а также ответственность России за террор. Зеленский отметил важность восстановления территориальной целостности Украины, освобождения пленных и других пунктов мирной формулы.

"Мы работаем над продовольственной безопасностью, энергетической безопасностью и привлечением России к ответственности за террор. Затем мы займемся остальными пунктами формулы мира, включая освобождение заключенных, восстановление территориальной целостности и многое другое", – добавил Зеленский.



Он призвал страны мира поддержать этот саммит и выразил уверенность, что Путин не сможет украсть будущее у мира.

"Путин уже многое украл, но он никогда не украдет будущее мира", – добавил глава украинского государства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал, когда наступит решающий период в войне





