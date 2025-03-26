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Путин скоро умрет: Зеленский сделал новое заявление о главе Кремля

Зеленский пошутил, что он младше Путина, поэтому европейцам должно быть "выгоднее ставить" на него.

26 марта 2025, 23:35 comments1500
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Лиля Воробьева

Путин скоро умрет: Зеленский сделал новое заявление о главе Кремля

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин скоро умрет и это неизбежный факт.

Такое мнение глава государства высказал в эксклюзивном интервью Eurovision News.

"Он умрет скоро – и это факт. И все кончится. Он может решить этот вопрос еще до того, как завершит свою опасную и неудачную историческую жизнь. Вот чего он боится... Я младше Путина. Ставьте на меня, у меня лучшая перспектива", – сказал Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал, почему при переговорах с РФ вынуждены идти на компромиссы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отмена политической изоляции российского диктатора Владимира Путина и диалог с ним со стороны Запада уже значительный компромисс. Однако сам Путин воспринимает только ультимативный язык. Об этом он сказал в интервью Time.

При этом глава государства подчеркнул, что решение США фактически открыть путь к общению с Путиным можно считать "великим историческим компромиссом". Президент сравнил это с гипотетической ситуацией, если бы мир решил снять изоляцию с Адольфа Гитлера, что, по его мнению, было бы невозможно.

 "Мы говорим о прекращении огня и понимаем, с кем имеем дело. Это как в той истории, когда террорист захватывает банк, а люди понимают, что не могут ему сразу сказать: "Иди оттуда! Отпустите всех людей, оставьте деньги. Профессионалы понимают, как начинать разговор. Речь идет о компромиссах ради людей. И здесь тоже самое. Это ради людей, людей на фронте. И ради всех людей, когда все сказано и сделано", – сказал Зеленский.
 



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Источник: https://www.youtube.com/live/4gXiC1XN8YY
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