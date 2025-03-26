Путин скоро умрет: Зеленский сделал новое заявление о главе Кремля

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Лиля Воробьева
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин скоро умрет и это неизбежный факт.
Такое мнение глава государства высказал в эксклюзивном интервью Eurovision News.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал, почему при переговорах с РФ вынуждены идти на компромиссы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отмена политической изоляции российского диктатора Владимира Путина и диалог с ним со стороны Запада уже значительный компромисс. Однако сам Путин воспринимает только ультимативный язык. Об этом он сказал в интервью Time.При этом глава государства подчеркнул, что решение США фактически открыть путь к общению с Путиным можно считать "великим историческим компромиссом". Президент сравнил это с гипотетической ситуацией, если бы мир решил снять изоляцию с Адольфа Гитлера, что, по его мнению, было бы невозможно.
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