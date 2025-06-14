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Путин и Трамп почти час говорили по телефону: новые детали

Между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор, длившийся 50 минут.

сегодня, 19:26
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Ткачова Марія

Президент США Дональд Трамп и Владимир Путин провели 50-минутный телефонный разговор. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Основной темой стал Ближний Восток, особенно ситуация вокруг Ирана, Израиля и иранской ядерной программы.

Путин и Трамп почти час говорили по телефону: новые детали

Телефонный разговор между Трампом и Путиным — DW

Путин рассказал Трампу, что провел консультации с президентом Ирана и премьером Израиля, и передал ему позицию Москвы по поводу путей снижения напряжения в регионе. Он напомнил о российских предложениях по компромиссу в ядерном вопросе, а Трамп, в свою очередь, назвал ситуацию "крайне тревожной". Оба лидера согласились, что диалог нужно продолжить и возможно возвращение к переговорам.

Кроме того, по словам Ушакова, во время разговора Путин сообщил Трампу, что Россия выполняет договоренности, достигнутые в Стамбуле 2 июня. Кремль вроде бы готов к дальнейшим переговорам с украинской стороной.

Как стало известно, Путин поздравил Трампа с Днем рождения и национальным праздником — Днем флага США. В разговоре стороны затронули историческую тему: вспомнили о совместной борьбе США и СССР во Второй мировой войне. Оба президента подчеркнули, что нынешний уровень контактов позволяет обсуждать важные международные вопросы и реагировать на вызовы.

Этот разговор стал одним из самых длинных между Трампом и Путиным за последние месяцы и охватил не только геополитические вопросы, но и символические темы, призванные показать тесные связи между странами, несмотря на сложную глобальную ситуацию.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Соединенных Штатах одновременно проходят массовые акции протеста против политики Дональда Трампа.



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Источник: https://t.me/rian_ru/299379
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