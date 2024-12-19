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"Просто отморозок": Зеленский едва сдержался и ответил Путину о его "Орешнике"

Зеленский назвал Путина "отморозком" из-за циничного предложения дуэли "Орешника" и ПВО

сегодня, 18:59
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Лиля Воробьева

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина о так называемой "технологической дуэли" с использованием новых ракет комплекса "Орешник". Путин предложил нанести удар по Киеву, чтобы проверить эффективность украинской противовоздушной обороны.

"Просто отморозок": Зеленский едва сдержался и ответил Путину о его "Орешнике"

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Вы видите, с кем мы имеем дело? Сегодня "товарищ" из Кремля заявил, что Россия предлагает "технологическую дуэль". Уже есть видео, можете посмотреть. Путин сказал, что мы ударим "Орешником" — этой новой ракетой — например, куда-то" по Киеву, а они пусть поставят противовоздушную оборону, ну и посмотрим, что будет", — заявил Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе после саммита лидеров стран-членов ЕС.

Зеленский не сдерживал эмоций, назвав такие предложения признаком неадекватности: "Ну вы считаете, что это адекватный человек? Просто отморозки".

Напомним, что Кремлевский диктатор Владимир Путин подтвердил свое предложение устроить так называемую "высокотехнологичную дуэль" со странами Запада и ударить ракетой "Орешник" по Киеву. При этом Путин заявил, что такую дуэль Россия согласна провести прямо сейчас.

При этом кремлевский диктатор заявил, что Россия может ударить не обязательно по Киеву, а по другому городу Украины. Впрочем, диктатор попытался объяснить, почему он предложил ударить ракетой "Орешник" по Киеву. с помощью систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Он добавил, что дальность "Орешника" составляет до 5,5 тысяч километров. Новые противоракетные комплексы, расположенные в Польше, не перехватят "Орешник" в воздухе.



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