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Просил ударить по заводу в Беларуси: Зеленский вспомнил свой разговор с Лукашенко в начале войны

Зеленский рассказал, как президент Беларуси извинялся перед ним за российские ракеты

5 января 2025, 22:45
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Лиля Воробьева

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману поделился подробностями телефонного разговора с Александром Лукашенко, который состоялся в первые дни полномасштабного российского вторжения.

Просил ударить по заводу в Беларуси: Зеленский вспомнил свой разговор с Лукашенко в начале войны

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

По словам Зеленского, Лукашенко извинялся за пуски российских ракет с территории Беларуси и утверждал, что не имеет над этим контроля.

"Он извинялся. И говорил: 'Это не я. С моей территории пускали ракеты и пускал Путин. Это его слова, у меня есть свидетели." И я извиняюсь. Ты поверь, Володя, это не я. Я не контролирую, это просто ракеты, это Путин. Я ему говорил, не надо", – рассказал Зеленский.

Президент Украины ответил Лукашенко, что тот "такой же убийца". Лукашенко, в свою очередь, пытался оправдаться: "Пойми, нельзя воевать с россиянами". Это Зеленский подчеркнул, что война уже началась, и ракеты прилетели именно с белорусской территории.

По словам Зеленского, Лукашенко даже предлагал нанести ответный удар по Беларуси: "Он говорит, хорошо, отвечай в ответ. Удар по нефтеперерабатывающему заводу. Ты же знаешь, как много он для меня значит. Мозырский завод". Зеленский ответил, что такая идея неприемлема.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал, что просил перед вторжением России . Украина перед началом российского вторжения просила у западных союзников две вещи оружие и превентивные санкции против России.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в трехчасовом разговоре с американским подкастером Лексом Фридманом. Запись разговора обнародована на YouTube-канале Офиса президента. Зеленский объяснил, что перед началом войны было много прогнозов и разговоров, из-за чего он обращался в США и другие страны Запада.



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