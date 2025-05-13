Приедет ли Трамп в Стамбул на переговоры: Зеленский дал ответ

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нет официального подтверждения о визите Дональда Трампа в Стамбуле, где могут состояться прямые переговоры Украины и России. По словам Зеленского, он будет ждать встречи с Путиным в Турции.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский на брифинге ответил на вопрос, приедет ли президент США Дональд Трамп на переговоры в Стамбул.
Президент заявил, что у него запланирована встреча в Анкаре с президентом Эрдоганом на 15 мая. Поэтому он будет ждать встречи с Путиным в Турции для прямых переговоров, чтобы отвергнуть попытки России манипулировать ситуацией.
Как указывают источники CNN в администрации президента США, Трамп может принять участие в переговорах в Стамбуле, если на них будет присутствовать Владимир Путин, чей визит пока не подтвержден.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кого Трамп отправит на переговоры в Стамбул. В списке два имени.
Также "Комментарии" писали, что в России назвали главные темы для переговоров в Стамбуле с участием Украины и России.
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