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Приедет ли Трамп в Стамбул на переговоры: Зеленский дал ответ

Трамп может участвовать в переговорах Зеленского и Путина в Стамбуле.

сегодня, 16:54
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нет официального подтверждения о визите Дональда Трампа в Стамбуле, где могут состояться прямые переговоры Украины и России. По словам Зеленского, он будет ждать встречи с Путиным в Турции.

Приедет ли Трамп в Стамбул на переговоры: Зеленский дал ответ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский на брифинге ответил на вопрос, приедет ли президент США Дональд Трамп на переговоры в Стамбул.

"Смотрите, у меня нет информации о том, что Трамп прилетит в Турцию. Я не думаю, что я знаю гораздо больше вас. Есть определенные сигналы, но пока у нас нет подтверждения, что он будет там", — ответил Зеленский.

Президент заявил, что у него запланирована встреча в Анкаре с президентом Эрдоганом на 15 мая. Поэтому он будет ждать встречи с Путиным в Турции для прямых переговоров, чтобы отвергнуть попытки России манипулировать ситуацией.

"Мы будем ждать встречи с Путиным в Турции. Чтобы Россия не манипулировала городами и не говорила, что Путин не готов прилетать в Анкару, а готов лететь только в Стамбул, я хочу сразу сказать: "если Путин прилетает в Стамбул, а не в столицу – турецкая сторона готова"", — объяснил Зеленский.

Как указывают источники CNN в администрации президента США, Трамп может принять участие в переговорах в Стамбуле, если на них будет присутствовать Владимир Путин, чей визит пока не подтвержден.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кого Трамп отправит на переговоры в Стамбул. В списке два имени.

Также "Комментарии" писали, что в России назвали главные темы для переговоров в Стамбуле с участием Украины и России.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3992491-narazi-nemae-pidtverdzenna-so-tramp-priide-do-tureccini-zelenskij.html
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