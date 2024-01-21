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Президент Зеленский заявил, что не видит сейчас необходимости мобилизовать полмиллиона украинцев

Валерий Залужный в статье для The Economist выступил за расширение мобилизации

сегодня, 21:05
Автор:
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Лиля Воробьева
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Глава государства Владимир Зеленский сказал, что не видит теперь необходимости мобилизовать в армию полмиллиона человек.

Президент Зеленский заявил, что не видит сейчас необходимости мобилизовать полмиллиона украинцев

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом президент Украины заявил, давая интервью телеканалу Channel 4 News.

"Я лично на сегодняшний день пока не вижу потребности мобилизовать полмиллиона людей... Не потому что мне сейчас хочется ответить, кому-то понравиться. Просто это не только жизнь, жизнь — это номер один. А вторая история — это соответствующие действия и соответствующие операции И поэтому я сегодня не увидел пока достаточно понятных деталей, чтобы сказать, что полмиллиона нужно мобилизовать", — объяснил лидер страны.

Третий немаловажный фактор, как утверждает президент, это финансы. Зеленский сообщил, что на обеспечение мобилизации и военных партнеров не предоставили средства.

"Поэтому когда мы говорим полмиллиона, нам нужно думать. Есть запрос, нужно правильно все считать", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский заявил о "несправедливости" мобилизации. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мобилизация необходима, ведь нужно менять находящихся на фронте солдат с первых дней полномасштабного вторжения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отрывок интервью Зеленского для британского канала 4 News, опубликованного на страницах соцсетей президента.

Владимир Зеленский считает несправедливым, что другие граждане не могут заменить украинских солдат на фронте во время войны против России. По словам президента, мобилизация должна быть справедливым процессом.

Зеленский подчеркнул, что мобилизация в Украине это инструмент армии, помогающий подготовить военнообязанных к войне, а также заменить тех солдат, которые длительное время находятся на фронте. Также президент добавил, что на фронт необходимо отправлять только подготовленных людей.
 



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Обсуждения

Ігор

сегодня, 21:17

В нас мільйон у військовій формі вештаються не знають чим зайнятись. Плюс 300 000 силовиків. Купа вертухаїв кордони захищає від тих хто не сплатив щоб виїхати. Яку функцію ці майже півтора мільйони виконують далеко від фронту? Корумпованих юдейців охороняють які бояться повстання смердів? Не варто, покора смердів вже назавжди. Хунта юдейців розуміє це, але все одно, знаючи що наробили, не почувається спокійно.


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