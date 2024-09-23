Президент Зеленский в Америке увидел производство снарядов для Украины (ФОТО)

Президент Украины Владимир Зеленский начал визит в Соединенные Штаты Америки с посещения Скрентонского армейского боеприпасного завода, где производятся составные части артиллерийских и минометных снарядов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Президента.

Президент на заводе в Пенсильвании. Фото: Офис Президента Украины

Мощности завода полностью загружены под потребности Украины, в частности, для изготовления снарядов калибра 155 мм, которое в течение года существенно увеличили.

Глава государства ознакомился с циклом производства и пообщался с руководством и работниками предприятия.

Во время встречи Президент рассказал о ситуации на поле боя и отметил потребности Украины в бесперебойной и своевременной поставке объявленных пакетов оборонной поддержки.

Среди главных тем обсуждения важность начала совместного производства вооружения на территории Украины, а также возможность американских инвестиций в украинский ОПК.

Президент также отметил, что на этом и других американских заводах уже в несколько раз нарастили производство и будут увеличивать мощности и дальше.

"Здесь работает 400 человек. Я очень хотел приехать сюда и поблагодарить вас. 400 человек спасли миллионы украинцев. От себя и от всех наших людей очень благодарю. Вы помогли нам выстоять против путинского нашествия", – сказал Глава государства, обращаясь к работникам завода.

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